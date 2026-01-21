https://ukraina.ru/20260121/politika-trampa-stala-podarkom-dlya-putina---die-welt-1074613410.html
Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt - 21.01.2026 Украина.ру
Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для российского лидера Владимира Путина, пишет Die Welt
"Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в материале. Там отмечают, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом.В результате европейские страны оказываются в уязвимом положении, чем Россия воспользуется в долгосрочной перспективе, считают немецкие СМИ.Подробнее о Трампе - в материале Трамп хочет стать как Путин — Медведев на сайте Украина.ру.
Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt
13:18 21.01.2026 (обновлено: 13:35 21.01.2026)
Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для российского лидера Владимира Путина, пишет Die Welt
"Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в материале.
Там отмечают, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом.
В результате европейские страны оказываются в уязвимом положении, чем Россия воспользуется в долгосрочной перспективе, считают немецкие СМИ.
Подробнее о Трампе - в материале Трамп хочет стать как Путин — Медведев на сайте Украина.ру.