Политика Трампа стала подарком для Путина - Die Welt

Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для российского лидера Владимира Путина, пишет Die Welt

"Второй срок Дональда Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком", — говорится в материале. Там отмечают, что помощь США Украине иссякла, а уход американцев из Европы внезапно превратился в реалистичный сценарий. Кроме того, Трамп теперь угрожает спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и спровоцировать торговый конфликт с Европейским союзом.В результате европейские страны оказываются в уязвимом положении, чем Россия воспользуется в долгосрочной перспективе, считают немецкие СМИ.Подробнее о Трампе - в материале Трамп хочет стать как Путин — Медведев на сайте Украина.ру.

