США отправили военные самолеты в Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260120/ssha-otpravili-voennye-samolety-v-grenlandiyu-1074540625.html
США отправили военные самолеты в Гренландию
США отправили военные самолеты в Гренландию - 20.01.2026 Украина.ру
США отправили военные самолеты в Гренландию
Самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направляются на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии, передает пресс-служба NORAD в соцсети X
2026-01-20T09:00
2026-01-20T09:28
новости
сша
канада
аляска
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
Они примут участие в давно запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются силами, размещенными в континентальной части США и в Канаде.Операции проводятся в рамках оборонного сотрудничества США, Канады и Королевства Дания. Действия были заранее согласованы с датскими властями, получены все необходимые дипломатические разрешения, а правительство Гренландии уведомлено о планах.В NORAD подчеркнули, что подобные "рассредоточенные" оборонные операции регулярно проводятся в зонах ответственности командования — на Аляске, в Канаде и на материковой части США.Подробнее о Гренландии - в материале США официально заявляют о Гренландии как о стратегическом активе и грозят пошлинами Европе на сайте Украина.ру.
сша
канада
аляска
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, канада, аляска, украина.ру
Новости, США, Канада, Аляска, Украина.ру

США отправили военные самолеты в Гренландию

09:00 20.01.2026 (обновлено: 09:28 20.01.2026)
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
ДзенTelegram
Самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направляются на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии, передает пресс-служба NORAD в соцсети X
Они примут участие в давно запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются силами, размещенными в континентальной части США и в Канаде.
Операции проводятся в рамках оборонного сотрудничества США, Канады и Королевства Дания. Действия были заранее согласованы с датскими властями, получены все необходимые дипломатические разрешения, а правительство Гренландии уведомлено о планах.
В NORAD подчеркнули, что подобные "рассредоточенные" оборонные операции регулярно проводятся в зонах ответственности командования — на Аляске, в Канаде и на материковой части США.
Подробнее о Гренландии - в материале США официально заявляют о Гренландии как о стратегическом активе и грозят пошлинами Европе на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКанадаАляскаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 января
10:17Трамп пометил американским флагом Венесуэлу, Канаду и Гренландию
09:5719 января 2026 года, вечерний эфир
09:47Европа конфликтует с США, рискуя остаться без газа
09:33Тысячи многоэтажек Киева остались без тепла - Кличко
09:10Жителей ЕС готовят к ядерной войне
09:00США отправили военные самолеты в Гренландию
09:00Трамп забывает о Зеленском, а Европа готовится к разрыву с США. Хроника событий на утро 20 января
08:57Посол России констатировал невозможность "нормальных отношений с Данией"
08:36Губернатор Калининградской области предупредил о последствиях попыток блокады со стороны НАТО
08:16Главное за ночь 20 января
08:00Дунайско-Балканский проект Владимира Мономаха и последняя русско-византийская война
07:49ПВО ночью расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:23Кличко посетовал на перебои со светом и водой на левом берегу Киева
07:00Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок
06:55Недовольство народа растет, но энергокризис не приводит к протестам против Зеленского — эксперт
06:50"Бессмысленно гибнуть никто не хочет": Ищенко развенчал миф про "мобилизационный потенциал" Украины
06:30Шоу не должно продолжаться. Кто и зачем демонтирует культурный фронт Украины
06:20"Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:10Энергетические войны. Китай перехватил у Индии нефть из России, а Венгрия - "Нефтяную индустрию Сербии"
Лента новостейМолния