США отправили военные самолеты в Гренландию

США отправили военные самолеты в Гренландию

Самолеты командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) направляются на американскую космическую базу Питуффик в Гренландии, передает пресс-служба NORAD в соцсети X

2026-01-20T09:00

2026-01-20T09:00

2026-01-20T09:28

Они примут участие в давно запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются силами, размещенными в континентальной части США и в Канаде.Операции проводятся в рамках оборонного сотрудничества США, Канады и Королевства Дания. Действия были заранее согласованы с датскими властями, получены все необходимые дипломатические разрешения, а правительство Гренландии уведомлено о планах.В NORAD подчеркнули, что подобные "рассредоточенные" оборонные операции регулярно проводятся в зонах ответственности командования — на Аляске, в Канаде и на материковой части США.Подробнее о Гренландии - в материале США официально заявляют о Гренландии как о стратегическом активе и грозят пошлинами Европе на сайте Украина.ру.

