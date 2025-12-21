Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко
В подмосковном городе Одинцово девятиклассник пришёл в школу с ножами и перцовкой, ранил несколько учеников и охранника, убил четвероклассника и захватил заложника. Был задержан в результате штурма. Преступник оказался сторонником правых идей и фанатом американских массшутингов, что видно по надписям на его экипировке.
В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко ответил на вопрос о том, каковы основные причины увлечения подростков деструктивными движениями, можно ли уменьшить риски подобных происшествий и как не проглядеть подобную угрозу у собственных детей или от их друзей, знакомых и одноклассников.
