Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко - 21.12.2025 Украина.ру
Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко
Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко - 21.12.2025 Украина.ру
Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко
В подмосковном городе Одинцово девятиклассник пришёл в школу с ножами и перцовкой, ранил несколько учеников и охранника, убил четвероклассника и захватил... Украина.ру, 21.12.2025
В подмосковном городе Одинцово девятиклассник пришёл в школу с ножами и перцовкой, ранил несколько учеников и охранника, убил четвероклассника и захватил заложника. Был задержан в результате штурма. Преступник оказался сторонником правых идей и фанатом американских массшутингов, что видно по надписям на его экипировке. В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко ответил на вопрос о том, каковы основные причины увлечения подростков деструктивными движениями, можно ли уменьшить риски подобных происшествий и как не проглядеть подобную угрозу у собственных детей или от их друзей, знакомых и одноклассников. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
видео, украина, ростислав ищенко, видео
Видео, Украина, Ростислав Ищенко

Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко

13:21 21.12.2025
 
В подмосковном городе Одинцово девятиклассник пришёл в школу с ножами и перцовкой, ранил несколько учеников и охранника, убил четвероклассника и захватил заложника. Был задержан в результате штурма. Преступник оказался сторонником правых идей и фанатом американских массшутингов, что видно по надписям на его экипировке.
В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко ответил на вопрос о том, каковы основные причины увлечения подростков деструктивными движениями, можно ли уменьшить риски подобных происшествий и как не проглядеть подобную угрозу у собственных детей или от их друзей, знакомых и одноклассников.
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
Лента новостейМолния