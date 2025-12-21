https://ukraina.ru/20251221/podrostkovaya-prestupnost-kak-s-ney-borotsya-doma-i-v-shkole--ischenko-1073433414.html

Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко

Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко - 21.12.2025 Украина.ру

Подростковая преступность: как с ней бороться дома и в школе — Ищенко

В подмосковном городе Одинцово девятиклассник пришёл в школу с ножами и перцовкой, ранил несколько учеников и охранника, убил четвероклассника и захватил... Украина.ру, 21.12.2025

2025-12-21T13:21

2025-12-21T13:21

2025-12-21T13:21

видео

украина

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/15/1073433271_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_8c2c65518427153ac7dcf57b85d3f001.png

В подмосковном городе Одинцово девятиклассник пришёл в школу с ножами и перцовкой, ранил несколько учеников и охранника, убил четвероклассника и захватил заложника. Был задержан в результате штурма. Преступник оказался сторонником правых идей и фанатом американских массшутингов, что видно по надписям на его экипировке. В своём еженедельном влоге на Украина.ру политолог Ростислав Ищенко ответил на вопрос о том, каковы основные причины увлечения подростков деструктивными движениями, можно ли уменьшить риски подобных происшествий и как не проглядеть подобную угрозу у собственных детей или от их друзей, знакомых и одноклассников. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, ростислав ищенко, видео