"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре
"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре
"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре
Удары по морской инфраструктуре России преследуют цель вычеркнуть Черное море из списка стабильных экономических зон. Это соответствует исторической, а не только текущей стратегии определенных западных сил. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-09T04:30
2025-12-09T04:30
Отвечая на вопрос о возможной реакции России на возобновление атак в Черном море, эксперт подчеркнул необходимость ассиметричного подхода. "Действовать нужно ассиметрично и очень аккуратно... Любой симметричный ответ — это дестабилизация не только в Черном море, но и в Причерноморье. В этом не заинтересован никто, кроме двух сил: киевский режим и Великобритания", — заявил Евстафьев.Он раскрыл глубинные цели подобных действий, выходящие за рамки текущего конфликта. "Хаотизация экономической деятельности в Черном море лежит даже не в текущей геополитической стратегии глобального Лондона, а исторической стратегии сетевизированной Британской империи. Нужно исключить Черное море из стабильного экономического оборота", — пояснил политолог.По его словам, удары по нефтяной инфраструктуре России, которая транспортирует нефть, добытую американскими компаниями в Казахстане, имеют скрытую международную подоплеку. "Война против Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — это война Лондона чужими руками против администрации Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре

04:30 09.12.2025
 
горящий танкер в Чёрном море
горящий танкер в Чёрном море - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : соцсети
Удары по морской инфраструктуре России преследуют цель вычеркнуть Черное море из списка стабильных экономических зон. Это соответствует исторической, а не только текущей стратегии определенных западных сил. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о возможной реакции России на возобновление атак в Черном море, эксперт подчеркнул необходимость ассиметричного подхода. "Действовать нужно ассиметрично и очень аккуратно... Любой симметричный ответ — это дестабилизация не только в Черном море, но и в Причерноморье. В этом не заинтересован никто, кроме двух сил: киевский режим и Великобритания", — заявил Евстафьев.
Он раскрыл глубинные цели подобных действий, выходящие за рамки текущего конфликта. "Хаотизация экономической деятельности в Черном море лежит даже не в текущей геополитической стратегии глобального Лондона, а исторической стратегии сетевизированной Британской империи. Нужно исключить Черное море из стабильного экономического оборота", — пояснил политолог.
По его словам, удары по нефтяной инфраструктуре России, которая транспортирует нефть, добытую американскими компаниями в Казахстане, имеют скрытую международную подоплеку. "Война против Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — это война Лондона чужими руками против администрации Трампа", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния