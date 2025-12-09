https://ukraina.ru/20251209/voyna-londona-chuzhimi-rukami-protiv-trampa-ekspert-pro-udary-po-neftyanoy-infrastrukture-1072820281.html

"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре

09.12.2025

"Война Лондона чужими руками против Трампа": эксперт про удары по нефтяной инфраструктуре

Удары по морской инфраструктуре России преследуют цель вычеркнуть Черное море из списка стабильных экономических зон. Это соответствует исторической, а не только текущей стратегии определенных западных сил. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1d/1072386540_0:41:1043:628_1920x0_80_0_0_3b9610087b78b2d0ac5abc7029349fc9.jpg

Отвечая на вопрос о возможной реакции России на возобновление атак в Черном море, эксперт подчеркнул необходимость ассиметричного подхода. "Действовать нужно ассиметрично и очень аккуратно... Любой симметричный ответ — это дестабилизация не только в Черном море, но и в Причерноморье. В этом не заинтересован никто, кроме двух сил: киевский режим и Великобритания", — заявил Евстафьев.Он раскрыл глубинные цели подобных действий, выходящие за рамки текущего конфликта. "Хаотизация экономической деятельности в Черном море лежит даже не в текущей геополитической стратегии глобального Лондона, а исторической стратегии сетевизированной Британской империи. Нужно исключить Черное море из стабильного экономического оборота", — пояснил политолог.По его словам, удары по нефтяной инфраструктуре России, которая транспортирует нефть, добытую американскими компаниями в Казахстане, имеют скрытую международную подоплеку. "Война против Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — это война Лондона чужими руками против администрации Трампа", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

