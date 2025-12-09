https://ukraina.ru/20251209/ssha-davyat-na-zelenskogo-i-prizyvayut-sdat-donbass---axios-1072833338.html

США давят на Зеленского и призывают сдать Донбасс - Axios

Штаты оказывают давление на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на территориальные и другие уступки в рамках мирного урегулирования украинского конфликта, сообщает Axios со ссылкой на украинские источники

Издание пишет, что в ходе двухчасового телефонного разговора 6 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер хотели получить от Зеленского четкое согласие по поводу мирного урегулирования. По мнению неназванного украинского чиновника, американская сторона якобы пыталась убедить Зеленского уступить России территорию Донбасса."Казалось... что американцы хотели, чтобы Зеленский принял всё это во время телефонного звонка", - сказал он.Ранее посол МИД России Родион Мирошников посетовал, что Украина и ее европейские партнеры прикладывают усилия, чтобы сорвать переговорный процесс по мирному плану США. По словам дипломата, Киев и Брюссель намерены в будущем обвинить Москву в отказе от урегулирования конфликта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

