"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте - 09.12.2025
"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте - 09.12.2025 Украина.ру
"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
Оборона ВСУ на юге дала трещину из-за глубокого кризиса системы управления. Командование перестало реагировать на угрозы, передав всю ответственность младшим офицерам. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-09T05:30
2025-12-09T05:30
новости
вооруженные силы украины
Отвечая на вопрос о ситуации на южном направлении, эксперт ввел специальный термин для описания происходящего. "В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область", — сказал Алексей Рамм.Он детально описал суть этого явления. "Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов", — заявил аналитик.Именно этот системный сбой, по словам эксперта, привёл к оперативным последствиям. "Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях", — констатировал Рамм.Он привёл конкретный пример, подтверждающий его выводы. "Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят"", — отметил эксперт.Исходя из этого анализа, Рамм сформулировал ключевой принцип дальнейших действий. "Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается", — подытожил собеседник издания.
новости, вооруженные силы украины
Новости, Вооруженные силы Украины

"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте

05:30 09.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Оборона ВСУ на юге дала трещину из-за глубокого кризиса системы управления. Командование перестало реагировать на угрозы, передав всю ответственность младшим офицерам. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о ситуации на южном направлении, эксперт ввел специальный термин для описания происходящего. "В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область", — сказал Алексей Рамм.
Он детально описал суть этого явления. "Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов", — заявил аналитик.
Именно этот системный сбой, по словам эксперта, привёл к оперативным последствиям. "Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях", — констатировал Рамм.
Он привёл конкретный пример, подтверждающий его выводы. "Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят"", — отметил эксперт.
Исходя из этого анализа, Рамм сформулировал ключевой принцип дальнейших действий. "Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается", — подытожил собеседник издания.
Лента новостейМолния