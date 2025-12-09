https://ukraina.ru/20251209/protivniku-nelzya-davat-peredyshku-ekspert-rasskazal-pochemu-posypalas-oborona-vsu-na-yuzhnom-fronte-1072679465.html
"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте - 09.12.2025 Украина.ру
"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
Оборона ВСУ на юге дала трещину из-за глубокого кризиса системы управления. Командование перестало реагировать на угрозы, передав всю ответственность младшим офицерам. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-09T05:30
2025-12-09T05:30
2025-12-09T05:30
новости
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_0:43:2024:1182_1920x0_80_0_0_865faf65083179c3935925fabd5717ad.jpg
Отвечая на вопрос о ситуации на южном направлении, эксперт ввел специальный термин для описания происходящего. "В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область", — сказал Алексей Рамм.Он детально описал суть этого явления. "Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов", — заявил аналитик.Именно этот системный сбой, по словам эксперта, привёл к оперативным последствиям. "Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях", — констатировал Рамм.Он привёл конкретный пример, подтверждающий его выводы. "Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят"", — отметил эксперт.Исходя из этого анализа, Рамм сформулировал ключевой принцип дальнейших действий. "Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается", — подытожил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_197:0:1828:1223_1920x0_80_0_0_b753ddc4698548cb2ea8e19fed704938.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вооруженные силы украины
"Противнику нельзя давать передышку": эксперт рассказал, почему посыпалась оборона ВСУ на южном фронте
Оборона ВСУ на юге дала трещину из-за глубокого кризиса системы управления. Командование перестало реагировать на угрозы, передав всю ответственность младшим офицерам. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о ситуации на южном направлении, эксперт ввел специальный термин для описания происходящего. "В пользу такого развития событий говорит еще и то, что мы с коллегами называем "Запорожско-Днепропетровским синдромом", который начался у ВСУ на юге, а потом перебросился на Харьковскую область", — сказал Алексей Рамм.
Он детально описал суть этого явления. "Командование противника от начальника генштаба до командующих группировок и командующих корпусов и бригад почему-то самоустраняются от решения проблем. Все отдано на откуп командиром отделений, взводов и рот. Максимум – батальонов", — заявил аналитик.
Именно этот системный сбой, по словам эксперта, привёл к оперативным последствиям. "Это мы увидели, когда оборона ВСУ вдруг посыпалась в Запорожской и Днепропетровской областях", — констатировал Рамм.
Он привёл конкретный пример, подтверждающий его выводы. "Мои товарищи, которые там работают, рассказывают: "Мы думали, что украинцы там зацепятся, а они отходят"", — отметил эксперт.
Исходя из этого анализа, Рамм сформулировал ключевой принцип дальнейших действий. "Учитывая такой крах в системе управления ВСУ, не надо противнику давать передышку. Надо наступать там, где он и так продавливается", — подытожил собеседник издания.