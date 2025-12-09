Экономическая перестройка: Лизан о проекте развития отечественной экономики - 09.12.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251209/ekonomicheskaya-perestroyka-lizan-o-proekte-razvitiya-otechestvennoy-ekonomiki-1072842686.html
Экономическая перестройка: Лизан о проекте развития отечественной экономики
Экономическая перестройка: Лизан о проекте развития отечественной экономики
2025-12-09T12:27
2025-12-09T12:27
видео
россия
владимир путин
иван лизан
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/09/1072842145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a21b7b8a18d52266270f6ab90e3a04a.png
Владимир Путин поручил правительству немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России. Что это будет значить на практике и какие могут быть последствия, объяснил экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
россия
видео, россия, владимир путин, иван лизан, украина.ру, видео
Видео, Россия, Владимир Путин, Иван Лизан, Украина.ру

Экономическая перестройка: Лизан о проекте развития отечественной экономики

12:27 09.12.2025
 
Владимир Путин поручил правительству немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики России. Что это будет значить на практике и какие могут быть последствия, объяснил экономический обозреватель издания Украина.ру Иван Лизан.
