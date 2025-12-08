https://ukraina.ru/20251208/5-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072791336.html
5 декабря 2025 года, вечерний эфир
5 декабря 2025 года, вечерний эфир - 08.12.2025 Украина.ру
5 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 08.12.2025
Сегодня в эфире: * Фронтовые сводки. Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов * "Великие земляки". Александр Ханжонков, уроженец Донбасса, один из родоначальников русского кинематографа, создатель первой кинофабрики в России. Гость: :Екатерина Григорьевна Лашина - директор Донецкого Международного Кинофестиваля и киностудии "Донфильм", г. Шахтёрск. * "Тема дня". Запрет вейпов в ДНР. Гость: Сергей Журавлёв - председатель молодёжного парламента ДНР. * "Нам есть, чем гордиться". Об уникальном Лемурийском розовом озере в Херсонской области. Гость: Елена Шелестенко - председатель Херсонского регионального отделения союза писателей России.
* Фронтовые сводки. Гость: обозреватель издания Украина.ру Кирилл Курбатов
* "Великие земляки". Александр Ханжонков, уроженец Донбасса, один из родоначальников русского кинематографа, создатель первой кинофабрики в России. Гость: :Екатерина Григорьевна Лашина - директор Донецкого Международного Кинофестиваля и киностудии "Донфильм", г. Шахтёрск.
* "Тема дня". Запрет вейпов в ДНР. Гость: Сергей Журавлёв - председатель молодёжного парламента ДНР.
* "Нам есть, чем гордиться". Об уникальном Лемурийском розовом озере в Херсонской области. Гость: Елена Шелестенко - председатель Херсонского регионального отделения союза писателей России.