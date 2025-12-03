https://ukraina.ru/20251203/vsu-perebrosili-k-staromu-saltovu-karateley-iz-63-y-brigady-vsu-1072561649.html

ВСУ перебросили к Старому Салтову карателей из 63-й бригады ВСУ

ВСУ перебросили к Старому Салтову на харьковском направлении 63-ю бригаду, которая несла большие потери под Красным Лиманом и отметилась в расправах над мирными жителями. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

2025-12-03T10:35

"Для недопущения прорыва российских войск к Старому Салтову украинское командование дополнительно перебросило в район подразделения 63-й отдельной механизированной бригады, понесшей большие потери на краснолиманском направлении", - сказал собеседник российского информагентства.Военнослужащие 63-й бригады ВСУ убивали мирных жителей Красного Лимана, отмечает РИА Новости со ссылкой на опубликованный радиоперехват.Согласно другим радиоперехватам, также опубликованным РИА Новости, в 63-й бригаде ВСУ под Красным Лиманом царила паника, а командование угрожало солдатам оставить их без еды и воды за нежелание выполнять приказы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзореИтоги встречи Путина с Уиткоффом, паника ВСУ, важность диалога с РФ. Хроника событий на утро 3 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

