Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 3 декабря

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 3 декабря

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях

россия

константиновка

славянск

александр "варяг" матюшин

По его словам, ВС РФ охватывают с двух сторон Константиновку, в также продвигаются в сторону Славянска и Краматорска.

