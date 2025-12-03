2 декабря 2025 года, вечерний эфир - 03.12.2025 Украина.ру
2 декабря 2025 года, вечерний эфир
2 декабря 2025 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 03.12.2025
2025-12-03T12:40
2025-12-03T12:40
Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Родные места. Парк имени Щербакова в Донецке. Гость: Алина Майер - корреспондент телеканала "Первый Республиканский канал" * Тема дня Новороссии. Культурно-нравственное воспитание молодежи. Гость: Богдан Солодченко, атаман молодежного казачьего отряда "Карачун" * Знай наше. О "советском Диснее", уроженце Луганске Александре Птушко. * Важный разговор. О помощи жителям Новороссии. Гость: Ярослав Нилов - председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов
Новости, Донецк, Луганск, Новороссия, Госдума, Новороссия сегодня

2 декабря 2025 года, вечерний эфир

12:40 03.12.2025
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Родные места. Парк имени Щербакова в Донецке. Гость: Алина Майер - корреспондент телеканала "Первый Республиканский канал"
* Тема дня Новороссии. Культурно-нравственное воспитание молодежи. Гость: Богдан Солодченко, атаман молодежного казачьего отряда "Карачун"
* Знай наше. О "советском Диснее", уроженце Луганске Александре Птушко.
* Важный разговор. О помощи жителям Новороссии. Гость: Ярослав Нилов - председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов
