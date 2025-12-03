https://ukraina.ru/20251203/2-dekabrya-2025-goda-vecherniy-efir-1072568217.html

2 декабря 2025 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: * Новости и фронтовые сводки. * Родные места. Парк имени Щербакова в Донецке. Гость: Алина Майер - корреспондент телеканала "Первый Республиканский канал" * Тема дня Новороссии. Культурно-нравственное воспитание молодежи. Гость: Богдан Солодченко, атаман молодежного казачьего отряда "Карачун" * Знай наше. О "советском Диснее", уроженце Луганске Александре Птушко. * Важный разговор. О помощи жителям Новороссии. Гость: Ярослав Нилов - председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов

