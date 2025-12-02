https://ukraina.ru/20251202/fon-der-lyayen-es-vydvinet-predlozheniya-po-finansirovaniyu-kieva-1072493147.html

Фон дер Ляйен: ЕС выдвинет предложения по финансированию Киева

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выдвинет свои юридические предложения по удовлетворению финансовых потребностей Киева на этой неделе. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 декабря принял в Париже главу киевского режима Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами стран Европы и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом."Сегодня состоялась хорошая дискуссия с... Зеленским, который встречался с президентом Эммануэлем Макроном и европейскими лидерами... Мы продолжаем нашу работу по удовлетворению финансовых потребностей Украины. Мы добились хорошего прогресса и планируем представить наши юридические предложения на этой неделе", — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева.27 ноября глава крупного европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что возможный кредит Киеву за счет замороженных российских активов подорвет привлекательность европейских рынков и ухудшит инвестиционный климат в Европе.Подробнее о ситуации вокруг замороженных российских активов в публикации - Три невыполнимых условия. Когда Европа конфискует российские деньги.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

