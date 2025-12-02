https://ukraina.ru/20251202/evropa-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey---siyyarto-1072494645.html

Европа готовится к войне с Россией - Сийярто

Европа готовится к войне с Россией - Сийярто

Европа готовится к войне с Россией, заверил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI

"Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году", - сказал Сийярто.Министр призвал избирателей принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году и "не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны".Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, высказывания европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года говорят о том, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы.Президент России Владимир Путин ранее не раз заверял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Он констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Подробнее - в материале Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе" на сайте Украина.ру.

