Европа готовится к войне с Россией - Сийярто
Европа готовится к войне с Россией - Сийярто
Европа готовится к войне с Россией, заверил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает агентство MTI
"Европа в настоящее время готовится к войне против России, и ставкой в следующем периоде станет то, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента. Поскольку стратегические документы Евросоюза гласят, что полная боеготовность должна быть достигнута к 2029 году, в результате чего война между Европой и Россией станет возможной в 2030 году", - сказал Сийярто.Министр призвал избирателей принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году и "не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны".Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, высказывания европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 года говорят о том, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы.Президент России Владимир Путин ранее не раз заверял, что РФ не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Он констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.Подробнее - в материале Французский политик высмеял Макрона после слов Путина о "российской угрозе" на сайте Украина.ру.
07:19 02.12.2025 (обновлено: 08:20 02.12.2025)
