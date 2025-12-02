https://ukraina.ru/20251202/dogovoritsya-li-rossiya-s-tekhnofashistami-anipologov-o-konturakh-globalnogo-proekta-1072510701.html
Договорится ли Россия с "технофашистами": Анипологов о контурах глобального проекта
Договорится ли Россия с "технофашистами": Анипологов о контурах глобального проекта
Министр армии США Дэниел Дрисколл приехал в Киев, и это стало точкой отсчёта: именно он заявил на переговорах, что Вашингтон не проявит особой гибкости по мирному плану
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов объяснил, к чему готовят Украину и какие варианты остались у Киева. Своим мнением он поделился на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".
Военный эксперт, президент фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов объяснил, к чему готовят Украину и какие варианты остались у Киева.
Своим мнением он поделился на конференции "Шок и трепет или мирный план Трампа" в рамках постоянного проекта мультимедийного издания Украина.ру "Украинское досье".