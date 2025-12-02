https://ukraina.ru/20251202/dmitriev-i-uitkoff-vstretyatsya-v-moskve-1072516497.html

Дмитриев и Уиткофф встретятся в Москве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретится во вторник в Москве со спецпосланником США Стива Уиткоффа, сообщает 2 декабря РИА Новости

"Они встретятся сегодня", - указали близкие к переговорам источники, не уточнив подробности.Во вторник в столице пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. Его визит станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине.Ранее Дмитриев в соцсети X писал, что сегодня важный день для мирных переговоров по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

