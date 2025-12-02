Армия России вошла в центр Гуляйполя - 02.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251202/armiya-rossii-voshla-v-tsentr-gulyaypolya-1072527620.html
Армия России вошла в центр Гуляйполя
Армия России вошла в центр Гуляйполя - 02.12.2025 Украина.ру
Армия России вошла в центр Гуляйполя
2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской Украина.ру, 02.12.2025
2025-12-02T16:15
2025-12-02T16:15
видео
россия
запорожская область
владимир путин
доброполье
украина.ру
вс рф
гуляйполе
запорожское направление
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072527428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd8a351143ef913461501f99f488a05b.png
2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России в тот же день сообщило об освобождении населенных пунктов Доброполье и Зеленый Гай, которые находятся в непосредственной близости от города.Об обстановке в Гуляйпольском районе Запорожской области изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
россия
запорожская область
доброполье
запорожское направление
запорожье
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072527428_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ebbd71009c6e878d9300dc34f8e16f3.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, запорожская область, владимир путин, доброполье, украина.ру, вс рф, гуляйполе, запорожское направление, запорожье, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, спецоперация, видео
Видео, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Доброполье, Украина.ру, ВС РФ, Гуляйполе, Запорожское направление, Запорожье, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация

Армия России вошла в центр Гуляйполя

16:15 02.12.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России в тот же день сообщило об освобождении населенных пунктов Доброполье и Зеленый Гай, которые находятся в непосредственной близости от города.
Об обстановке в Гуляйпольском районе Запорожской области изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЗапорожская областьВладимир ПутинДобропольеУкраина.руВС РФГуляйполеЗапорожское направлениеЗапорожьеСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияновости СВОсводка СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:58Всенародный приговор: большинство украинцев требуют ухода Зеленского
19:56Просроченный диктатор Зеленский, потеряв практически всю публику, решил выступить хотя бы перед парламентом Ирландии
19:46Президент Российской Федерации Владимир Путин начал встречу с Уиткоффом и Кушнером
19:27Вашингтонские игры: как Марко Рубио срывает мирный процесс, потворствуя киевскому режиму
19:01Машины работают как часы: командир "Шаман" о незаменимых на фронте технарях
18:55На Дружковском направлении: ВС РФ наращивают давление, закрепляя успех в Торецком и Новом Шахово
18:43"Линии Мажино по-украински": почему Киев любой ценой цепляется за оставшийся Донбасс
18:35Прорыв на Запорожье: ВС РФ освобождают ключевые пункты обороны и выходят на подступы к Гуляйполю
18:32США хотят сделки с Путиным, Европа готовится к войне с Россией
18:24Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине — Путин
18:19Россия подтверждает курс на суверенитет и углубление партнёрства с Азией
18:00"Дипломатия и штык": Путин обсуждает мир с США, освобождены Красноармейск и Волчанск. Итоги 2 декабря
17:59Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин
17:32В декабре на Украине могут ужесточить правила выезда за границу
17:25"Движение на стыки Сумской, Харьковской и Курской областей": Алёхин о том, что это значит для ВСУ
17:25Спецпредставитель президента США Уиткофф прибыл в Кремль на встречу с президентом России
17:18В публичной отчетности украинского вице-премьера Фёдорова всплыло вопиющее несоответствие в $1,5 млрд
17:06Свидетельства варварского разграбления Крыма нашли у экс-главы Совмина АР
17:00Василий Дандыкин: Если уничтожить причалы портов Украины, то с пиратством в Черном море будет покончено
16:58Украина столкнется с тактическим поражением, но получит стратегическую победу - Кулеба
Лента новостейМолния