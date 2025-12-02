https://ukraina.ru/20251202/armiya-rossii-voshla-v-tsentr-gulyaypolya-1072527620.html

Армия России вошла в центр Гуляйполя

2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской Украина.ру, 02.12.2025

2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России в тот же день сообщило об освобождении населенных пунктов Доброполье и Зеленый Гай, которые находятся в непосредственной близости от города.Об обстановке в Гуляйпольском районе Запорожской области изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.

