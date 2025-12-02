https://ukraina.ru/20251202/armiya-rossii-voshla-v-tsentr-gulyaypolya-1072527620.html
Армия России вошла в центр Гуляйполя
Армия России вошла в центр Гуляйполя - 02.12.2025 Украина.ру
Армия России вошла в центр Гуляйполя
2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской Украина.ру, 02.12.2025
2025-12-02T16:15
2025-12-02T16:15
2025-12-02T16:15
видео
россия
запорожская область
владимир путин
доброполье
украина.ру
вс рф
гуляйполе
запорожское направление
запорожье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072527428_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd8a351143ef913461501f99f488a05b.png
2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России в тот же день сообщило об освобождении населенных пунктов Доброполье и Зеленый Гай, которые находятся в непосредственной близости от города.Об обстановке в Гуляйпольском районе Запорожской области изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
россия
запорожская область
доброполье
запорожское направление
запорожье
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072527428_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ebbd71009c6e878d9300dc34f8e16f3.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, запорожская область, владимир путин, доброполье, украина.ру, вс рф, гуляйполе, запорожское направление, запорожье, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, новости сво, сводка сво, спецоперация, видео
Видео, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Доброполье, Украина.ру, ВС РФ, Гуляйполе, Запорожское направление, Запорожье, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, новости СВО, сводка СВО, Спецоперация
Армия России вошла в центр Гуляйполя
2 декабря командующий группировки войск "Восток" ВС РФ генерал Иванаев доложил Президенту России Владимиру Путину о начале боев за город Гуляйполе в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России в тот же день сообщило об освобождении населенных пунктов Доброполье и Зеленый Гай, которые находятся в непосредственной близости от города.
Об обстановке в Гуляйпольском районе Запорожской области изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.