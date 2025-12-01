https://ukraina.ru/20251201/vs-rf-razgromili-bronemashinu-gaubitsu-i-robototekhnicheskie-kompleksy-vsu-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1072453198.html

ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу

ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу - 01.12.2025 Украина.ру

ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу

Российские военные уничтожили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы противника. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 1 декабря телеграм-канал Украина.ру

2025-12-01T12:07

2025-12-01T12:07

2025-12-01T12:28

новости

россия

украина

днепропетровск

эммануэль макрон

владимир зеленский

андрей ермак

вооруженные силы украины

украина.ру

мвд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1d/1069328148_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6db8aec0a90c34dc45d3767742bdfac.jpg

🟥 Бойцы РФ расправились с техникой ВСУ на Краматорско-дружковском направлении, уточняют в Минобороны России.🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Днепропетровске.🟦 Техцентр телефонных мошенников ликвидирован в Санкт-Петербурге. Через него проходило 30 тысяч звонков в день с территории Украины, сообщает МВД РФ.🟦 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз. 🟦 Эта неделя может быть решающей для переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она отметила, что США не информировали ЕС об итогах встречи с украинской делегацией во Флориде.🟦 Владимир Зеленский уже прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишут украинские СМИ.🟦 Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак устроил Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями" после просьбы написать заявление об отставке, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

днепропетровск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, днепропетровск, эммануэль макрон, владимир зеленский, андрей ермак, вооруженные силы украины, украина.ру, мвд