ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу - 01.12.2025
ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу
ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу - 01.12.2025 Украина.ру
ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу
Российские военные уничтожили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы противника. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-01T12:07
2025-12-01T12:28
🟥 Бойцы РФ расправились с техникой ВСУ на Краматорско-дружковском направлении, уточняют в Минобороны России.🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Днепропетровске.🟦 Техцентр телефонных мошенников ликвидирован в Санкт-Петербурге. Через него проходило 30 тысяч звонков в день с территории Украины, сообщает МВД РФ.🟦 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз. 🟦 Эта неделя может быть решающей для переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она отметила, что США не информировали ЕС об итогах встречи с украинской делегацией во Флориде.🟦 Владимир Зеленский уже прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишут украинские СМИ.🟦 Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак устроил Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями" после просьбы написать заявление об отставке, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу

12:07 01.12.2025 (обновлено: 12:28 01.12.2025)
 
Российские военные уничтожили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы противника. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
🟥 Бойцы РФ расправились с техникой ВСУ на Краматорско-дружковском направлении, уточняют в Минобороны России.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Днепропетровске.
🟦 Техцентр телефонных мошенников ликвидирован в Санкт-Петербурге. Через него проходило 30 тысяч звонков в день с территории Украины, сообщает МВД РФ.
🟦 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз.
🟦 Эта неделя может быть решающей для переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она отметила, что США не информировали ЕС об итогах встречи с украинской делегацией во Флориде.
"Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов", - указала она.
🟦 Владимир Зеленский уже прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишут украинские СМИ.
🟦 Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак устроил Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями" после просьбы написать заявление об отставке, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Россия Украина Днепропетровск Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Андрей Ермак Вооруженные силы Украины
 
Лента новостейМолния