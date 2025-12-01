https://ukraina.ru/20251201/vs-rf-razgromili-bronemashinu-gaubitsu-i-robototekhnicheskie-kompleksy-vsu-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1072453198.html
ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу
Российские военные уничтожили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы противника. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
ВС РФ разгромили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы ВСУ. Главные новости к этому часу
12:07 01.12.2025 (обновлено: 12:28 01.12.2025)
Российские военные уничтожили бронемашину, гаубицу и робототехнические комплексы противника. Об этом и других важных событиях к этому часу рассказал 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
🟥 Бойцы РФ расправились с техникой ВСУ на Краматорско-дружковском направлении, уточняют в Минобороны России.
🟥 ВС РФ наносят удары по целям врага в Днепропетровске.
🟦 Техцентр телефонных мошенников ликвидирован в Санкт-Петербурге. Через него проходило 30 тысяч звонков в день с территории Украины, сообщает МВД РФ.
🟦 Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о взаимной отмене виз.
🟦 Эта неделя может быть решающей для переговоров по Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она отметила, что США не информировали ЕС об итогах встречи с украинской делегацией во Флориде.
"Мы слышали, что переговоры были сложными, но продуктивными. Мы пока не знаем результатов", - указала она.
🟦 Владимир Зеленский уже прибыл в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишут украинские СМИ.
🟦 Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак устроил Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями" после просьбы написать заявление об отставке, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.