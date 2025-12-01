Трамп пообещал проверить информацию о приказе Пентагона добивать выживших в Карибском море - 01.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251201/tramp-poobeschal-proverit-informatsiyu-o-prikaze-pentagona-dobivat-vyzhivshikh-v-karibskom-more-1072441980.html
Трамп пообещал проверить информацию о приказе Пентагона добивать выживших в Карибском море
Трамп пообещал проверить информацию о приказе Пентагона добивать выживших в Карибском море - 01.12.2025 Украина.ру
Трамп пообещал проверить информацию о приказе Пентагона добивать выживших в Карибском море
Американский лидер Дональд Трамп пообещал проверить сведения СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших при ударах США по судам с наркоторговцами в Карибском море
2025-12-01T09:14
2025-12-01T10:35
новости
сша
венесуэла
украина
дональд трамп
пит хегсет
пентагон
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_0d88ed27a59227fd7e131ff3d7bed311.jpg
"Мы изучим это", - заявил Трамп.Президент отметил, что лично не отдавал бы подобного приказа, однако доверяет утверждению министра обороны о том, что распоряжения добивать двух выживших, о которых писали СМИ, не поступало.В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые американские конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.В минувшую пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_127:0:1327:900_1920x0_80_0_0_869baf9010f09add4a9ad45931b1e1e4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, украина, дональд трамп, пит хегсет, пентагон, украина.ру
Новости, США, Венесуэла, Украина, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Пентагон, Украина.ру

Трамп пообещал проверить информацию о приказе Пентагона добивать выживших в Карибском море

09:14 01.12.2025 (обновлено: 10:35 01.12.2025)
 
© РИА НовостиТрамп
Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Американский лидер Дональд Трамп пообещал проверить сведения СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших при ударах США по судам с наркоторговцами в Карибском море
"Мы изучим это", - заявил Трамп.
Президент отметил, что лично не отдавал бы подобного приказа, однако доверяет утверждению министра обороны о том, что распоряжения добивать двух выживших, о которых писали СМИ, не поступало.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики.
Эти действия раскритиковали некоторые американские конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.
В минувшую пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаУкраинаДональд ТрампПит ХегсетПентагонУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01"Паника в небе": украинские вертолеты получили нового смертельного врага с земли
16:58Свентокшиский парк в Варшаве захватили подростки с Украины
16:50"Бумажные" студенты: как 230 тысяч украинцев нашли лазейку от ТЦК
16:48Обезумивший еврокомиссар грозит Кремлю тюрьмой. Кого покрывает дежурный по демократии в ЕС
16:37Армия России наступает южнее Волчанска
16:29Северское направление: значительных изменений по ЛБС не замечено
16:26На полях визита: переговоры Макрона и Си Цзиньпина затронули вопрос мирного урегулирования на Украине
16:14Вопреки Вашингтону. Индия хочет купить у России новейшие ракеты и самолеты
16:10Новая динамика фронта: темпы продвижения выросли вдвое, ключевой успех — под Гуляйполем
16:08В чём ошибаются на Украине, рассуждая о войне с Россией, и от чего зависит единство народов — Ищенко
16:03Вечная мобилизация: почему украинцев не отпустят даже в мирное время
15:57"Ради материнской любви мы вернёмся откуда угодно": бойцы СВО поздравляют с праздником
15:55Тактический успех по версии противника: российские войска "отметились" сразу на трёх направлениях
15:53Военный эксперт Борис Рожин: Россия втянула ВСУ в покровскую мясорубку, чтобы забрать Гуляйполе и Северск
15:19Сотни малых городов России исчезнут - ВЦИОМ рассказал, почему
15:19Антибулгаковский майдан в Киеве закончился поражением шариковых и швондеров
15:05Не география, а безопасность. О главных противоречиях Москвы и Вашингтона в понимании главных задач СВО
14:59Александр Камкин: Украина пытается продержаться до 2027 года, а России нужно наступать на Сумы и Харьков
14:50ЕС уговаривает США не выводить войска
14:44Захарова ответила на угрозы упреждающих ударов НАТО по России
Лента новостейМолния