https://ukraina.ru/20251201/tramp-poobeschal-proverit-informatsiyu-o-prikaze-pentagona-dobivat-vyzhivshikh-v-karibskom-more-1072441980.html

Трамп пообещал проверить информацию о приказе Пентагона добивать выживших в Карибском море

Американский лидер Дональд Трамп пообещал проверить сведения СМИ о якобы приказе главы Пентагона Пита Хегсета добивать выживших при ударах США по судам с наркоторговцами в Карибском море

2025-12-01T09:14

2025-12-01T09:14

2025-12-01T10:35

новости

сша

венесуэла

украина

дональд трамп

пит хегсет

пентагон

украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/07/1071227727_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_0d88ed27a59227fd7e131ff3d7bed311.jpg

"Мы изучим это", - заявил Трамп.Президент отметил, что лично не отдавал бы подобного приказа, однако доверяет утверждению министра обороны о том, что распоряжения добивать двух выживших, о которых писали СМИ, не поступало.В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые американские конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов.В минувшую пятницу газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Хегсет при ударах США по суднам с наркоторговцами у берегов Венесуэлы приказал "убивать всех", в связи с этим при первом ударе 2 сентября командующим было приказано нанести второй удар, чтобы убить выживших.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

венесуэла

украина

2025

новости, сша, венесуэла, украина, дональд трамп, пит хегсет, пентагон, украина.ру