Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом запланирована на вторник, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
Он уточнил, что она пройдет во второй половине дня.Песков также указал, что график главы государства на понедельник напряженный: Путин работает в Кремле.В Кремле не исключили заявления для СМИ по итогам встречи Путина с Уиткоффом."Кадры начала встречи будут", - пообещал также Песков.Ранее мы писали, что визит американского представителя происходит в контексте активизации дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине.Назначение такой высокопоставленной встречи указывает на возможность существенного прогресса в переговорном процессе.Представители двух стран, по всей видимости, ведут интенсивные консультации по выработке взаимоприемлемых условий для потенциального соглашения.
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Уиткоффом
12:46 01.12.2025 (обновлено: 13:17 01.12.2025)
Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом запланирована на вторник, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 1 декабря телеграм-канал Украина.ру
Он уточнил, что она пройдет во второй половине дня.
Песков также указал, что график главы государства на понедельник напряженный: Путин работает в Кремле.
"У президента также есть совещания сегодня непубличного характера в рамках подготовки к завтрашним российско-американским контактам", - объяснил он.
В Кремле не исключили заявления для СМИ по итогам встречи Путина с Уиткоффом.
"Кадры начала встречи будут", - пообещал также Песков.
Ранее мы писали, что визит американского представителя происходит в контексте активизации дипломатических контактов между Москвой и Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Назначение такой высокопоставленной встречи указывает на возможность существенного прогресса в переговорном процессе.
Представители двух стран, по всей видимости, ведут интенсивные консультации по выработке взаимоприемлемых условий для потенциального соглашения.