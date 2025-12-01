https://ukraina.ru/20251201/lager-proigravshikh-aleksey-anpilogov-raskryl-skhemu-vykhoda-ssha-iz-konflikta-na-ukraine-1072340486.html

"Лагерь проигравших": Алексей Анпилогов раскрыл схему выхода США из конфликта на Украине

Мирный план Трампа представляет собой стратегическую сделку Вашингтона с европейскими союзниками, а не с Киевом. Ее цель — организовать управляемое отступление из заведомо проигранной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

Комментируя мирный план президента США Дональда Трампа, эксперт раскрыл суть предложения США, отметив, что сейчас американцы предлагают сделку не столько Украине, сколько Европе. Он ярко описал предполагаемый исход. "Кто будет цепляться за шасси самолета в Жулянах или Борисполе не суть важно. Но то, что самолет будет американским, понятно", — констатировал военный аналитик.По его словам, в текущем виде предложение России не подходит. "В том виде, в котором это представлено, нам это не надо. Будет длительный переговорный процесс. Если этот процесс не будет уважать российские интересы, за нас будут говорить пушки, дроны и русская пехота, которая придет туда, куда нужно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Анпилогов: США пытаются выйти из войны за счет Европы, а Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров — в материале "Алексей Мартынов: Если Трамп не поборет Зеленского и Европу, России придется занимать Харьков и Одессу" на сайте Украина.ру.

