Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины - 29.11.2025
Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины - 29.11.2025 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по гражданским объектам РФ, сообщает МО РФ. Об этом и других важных заявлениях 29 ноября сообщили в Минобороны России во время брифинга
2025-11-29T12:47
2025-11-29T14:52
🟥 ВС РФ продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас; 🟥 ВС РФ выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный в Димитрове; 🟥 ВС РФ отразили 9 атак ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки; 🟥 ВСУ потеряли от действий российских подразделений порядка 1 255 боевиков за минувшие сутки; 🟥 Потери ВСУ от действий группировки войск "Запад" составили свыше 230 военных, 9 станций радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов; 🟥 Силы ПВО России за сутки сбили 2 управляемые ракеты "Нептун" и 158 украинских беспилотников.Политическая судьба Владимира Зеленского приближается к своему логическому завершению. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Бавырин. Подробнее в материале Зеленский близок к личному финалу: эксперт о "проснувшихся врагах" главаря киевского режимаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ермак засобирался на фронт, атака на танкеры в Чёрном море. Хроника событий на утро 29 ноября
Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины

12:47 29.11.2025 (обновлено: 14:52 29.11.2025)
 
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по гражданским объектам РФ, сообщает МО РФ. Об этом и других важных заявлениях 29 ноября сообщили в Минобороны России во время брифинга
🟥 ВС РФ продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас;
🟥 ВС РФ выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный в Димитрове;
🟥 ВС РФ отразили 9 атак ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки;
🟥 ВСУ потеряли от действий российских подразделений порядка 1 255 боевиков за минувшие сутки;
🟥 Потери ВСУ от действий группировки войск "Запад" составили свыше 230 военных, 9 станций радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов;
🟥 Силы ПВО России за сутки сбили 2 управляемые ракеты "Нептун" и 158 украинских беспилотников.
Политическая судьба Владимира Зеленского приближается к своему логическому завершению. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Бавырин. Подробнее в материале Зеленский близок к личному финалу: эксперт о "проснувшихся врагах" главаря киевского режима
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Ермак засобирался на фронт, атака на танкеры в Чёрном море. Хроника событий на утро 29 ноября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
