Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по гражданским объектам РФ, сообщает МО РФ. Об этом и других важных заявлениях 29 ноября сообщили в Минобороны России во время брифинга
Минобороны: ВС РФ нанесли ответные удары по предприятиям ВПК Украины
12:47 29.11.2025 (обновлено: 14:52 29.11.2025)
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки по гражданским объектам РФ, сообщает МО РФ. Об этом и других важных заявлениях 29 ноября сообщили в Минобороны России во время брифинга
🟥 ВС РФ продвигаются в восточной части Красноармейска и микрорайоне Динас;
🟥 ВС РФ выбивают противника из микрорайонов Восточный и Западный в Димитрове;
🟥 ВС РФ отразили 9 атак ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки;
🟥 ВСУ потеряли от действий российских подразделений порядка 1 255 боевиков за минувшие сутки;
🟥 Потери ВСУ от действий группировки войск "Запад" составили свыше 230 военных, 9 станций радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов;
🟥 Силы ПВО России за сутки сбили 2 управляемые ракеты "Нептун" и 158 украинских беспилотников.
Политическая судьба Владимира Зеленского приближается к своему логическому завершению. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Бавырин. Подробнее в материале Зеленский близок к личному финалу: эксперт о "проснувшихся врагах" главаря киевского режима
