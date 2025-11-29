https://ukraina.ru/20251129/kak-reshit-verkhovnyy-boytsy-o-mire-i-voyne-1072361236.html
Как решит Верховный: бойцы о мире и войне
На фронте инициатива в руках России. Бойцы двигаются в сторону славянско-краматорской агломерации, сжимаются клещи вокруг Гуляйполя. Украина.ру, 29.11.2025
На фронте инициатива в руках России. Бойцы двигаются в сторону славянско-краматорской агломерации, сжимаются клещи вокруг Гуляйполя. Идут бои рядом с Покровском (Красноармейском), противник пытается деблокировать город, но его попытки тщетны. Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" рассказал, как проходят бои на острейших участках фронта и поделился мнением бойцов о мирном плане Трампа.
