Как решит Верховный: бойцы о мире и войне

На фронте инициатива в руках России. Бойцы двигаются в сторону славянско-краматорской агломерации, сжимаются клещи вокруг Гуляйполя. Украина.ру, 29.11.2025

2025-11-29T14:00

На фронте инициатива в руках России. Бойцы двигаются в сторону славянско-краматорской агломерации, сжимаются клещи вокруг Гуляйполя. Идут бои рядом с Покровском (Красноармейском), противник пытается деблокировать город, но его попытки тщетны. Командир отделения БПЛА с позывным "Серб" рассказал, как проходят бои на острейших участках фронта и поделился мнением бойцов о мирном плане Трампа.

