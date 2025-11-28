"Ждет проплывающий труп врага": Бавырин рассказал о тактике Зеленского на переговорах - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/zhdet-proplyvayuschiy-trup-vraga-bavyrin-rasskazal-o-taktike-zelenskogo-na-peregovorakh-1072266826.html
"Ждет проплывающий труп врага": Бавырин рассказал о тактике Зеленского на переговорах
"Ждет проплывающий труп врага": Бавырин рассказал о тактике Зеленского на переговорах - 28.11.2025 Украина.ру
"Ждет проплывающий труп врага": Бавырин рассказал о тактике Зеленского на переговорах
Киев ведет переговоры, используя тактику проволочек и рассчитывая на политические изменения в США. Задача российской дипломатии — донести до Америк истинные цели Зеленского. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-11-28T04:20
2025-11-28T04:20
новости
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/60/1033326036_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_56641760482963c1f3f6e77939451375.jpg
Отвечая на вопрос о тактике киевского режима, эксперт дал ей точную характеристику. "Его тактика состоит в том, чтобы сидеть на берегу и ждать, пока проплывет труп врага", — заявил Бавырин.Политолог подчеркнул важность донесения этой информации до американского руководства. "И надо донести до [президента США Дональда] Трампа, что в том числе его трупа ждет наш криворожский деятель", — сказал эксперт.По словам Бавырина, Киев будет использовать различные методы затягивания процесса. "Зеленский будет соглашаться, вносить правки и тянуть время", — отметил политолог. "Для начала ему надо дотянуть до весны", — добавил он.Эксперт также прокомментировал изменение первоначального плана Трампа: "Вы правильно сказали, что изначально этот план был из 28 пунктов. Но после того, как его показали Украине с Европой, а те внесли в него свои правки, их осталось 19", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
украина
киев
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/60/1033326036_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_0d059255398dab2d93fb444671560917.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, главное, сво, война на украине, чем закончится война на украине, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, главное, СВО, война на Украине, чем закончится война на Украине, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Ждет проплывающий труп врага": Бавырин рассказал о тактике Зеленского на переговорах

04:20 28.11.2025
 
© Фото : president.gov.uaЗеленский ВСУ ООС АТО
Зеленский ВСУ ООС АТО - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото : president.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Киев ведет переговоры, используя тактику проволочек и рассчитывая на политические изменения в США. Задача российской дипломатии — донести до Америк истинные цели Зеленского. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос о тактике киевского режима, эксперт дал ей точную характеристику. "Его тактика состоит в том, чтобы сидеть на берегу и ждать, пока проплывет труп врага", — заявил Бавырин.
Политолог подчеркнул важность донесения этой информации до американского руководства. "И надо донести до [президента США Дональда] Трампа, что в том числе его трупа ждет наш криворожский деятель", — сказал эксперт.
По словам Бавырина, Киев будет использовать различные методы затягивания процесса. "Зеленский будет соглашаться, вносить правки и тянуть время", — отметил политолог. "Для начала ему надо дотянуть до весны", — добавил он.
Эксперт также прокомментировал изменение первоначального плана Трампа: "Вы правильно сказали, что изначально этот план был из 28 пунктов. Но после того, как его показали Украине с Европой, а те внесли в него свои правки, их осталось 19", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровглавноеСВОвойна на Украинечем закончится война на Украинедзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41‼‼ США готовы признать контроль РФ над Крымом и другими территориями, занятыми российскими войсками, чтобы заключить соглашение, — The Telegraph
16:38Проблему гражданских пленных из Украины вчера поднял в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный редактор издания "Украина.ру" Искандер Хисамов
16:38Российские ФАБы уничтожают логистику ВСУ в районе Красноармейска (Покровска)
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
Лента новостейМолния