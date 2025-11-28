https://ukraina.ru/20251128/zhdet-proplyvayuschiy-trup-vraga-bavyrin-rasskazal-o-taktike-zelenskogo-na-peregovorakh-1072266826.html
"Ждет проплывающий труп врага": Бавырин рассказал о тактике Зеленского на переговорах
"Ждет проплывающий труп врага": Бавырин рассказал о тактике Зеленского на переговорах
Киев ведет переговоры, используя тактику проволочек и рассчитывая на политические изменения в США. Задача российской дипломатии — донести до Америк истинные цели Зеленского. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Отвечая на вопрос о тактике киевского режима, эксперт дал ей точную характеристику. "Его тактика состоит в том, чтобы сидеть на берегу и ждать, пока проплывет труп врага", — заявил Бавырин.Политолог подчеркнул важность донесения этой информации до американского руководства. "И надо донести до [президента США Дональда] Трампа, что в том числе его трупа ждет наш криворожский деятель", — сказал эксперт.По словам Бавырина, Киев будет использовать различные методы затягивания процесса. "Зеленский будет соглашаться, вносить правки и тянуть время", — отметил политолог. "Для начала ему надо дотянуть до весны", — добавил он.Эксперт также прокомментировал изменение первоначального плана Трампа: "Вы правильно сказали, что изначально этот план был из 28 пунктов. Но после того, как его показали Украине с Европой, а те внесли в него свои правки, их осталось 19", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос о тактике киевского режима, эксперт дал ей точную характеристику. "Его тактика состоит в том, чтобы сидеть на берегу и ждать, пока проплывет труп врага", — заявил Бавырин.
Политолог подчеркнул важность донесения этой информации до американского руководства. "И надо донести до [президента США Дональда] Трампа, что в том числе его трупа ждет наш криворожский деятель", — сказал эксперт.
По словам Бавырина, Киев будет использовать различные методы затягивания процесса. "Зеленский будет соглашаться, вносить правки и тянуть время", — отметил политолог. "Для начала ему надо дотянуть до весны", — добавил он.
Эксперт также прокомментировал изменение первоначального плана Трампа: "Вы правильно сказали, что изначально этот план был из 28 пунктов. Но после того, как его показали Украине с Европой, а те внесли в него свои правки, их осталось 19", — резюмировал собеседник издания.