Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 ноября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 28.11.2025
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 28 ноября

10:01 28.11.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, бойцы ВС РФ продолжают активно двигаться в сторону славянско-краматорской агломерации от Часов Яра, сжимаются клещи вокруг Гуляйполя. Идут бои рядом с Покровском (Красноармейском), противник пытается деблокировать город, но его попытки тщетны.
Лента новостейМолния