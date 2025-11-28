https://ukraina.ru/20251128/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-28-noyabrya-1072318715.html

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 28.11.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, бойцы ВС РФ продолжают активно двигаться в сторону славянско-краматорской агломерации от Часов Яра, сжимаются клещи вокруг Гуляйполя. Идут бои рядом с Покровском (Красноармейском), противник пытается деблокировать город, но его попытки тщетны.

