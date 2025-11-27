https://ukraina.ru/20251127/britantsy-derzhat-zelenskogo-v-kieve-zubets-raskryl-kto-meshaet-trampu-dobitsya-svoego-1072217098.html

"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего

Попытки администрации Трампа добиться мирного урегулирования на Украине блокируются другими игроками, которые контролируют Владимиром Зеленским. У американского президента просто нет реальных рычагов влияния для реализации своей воли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Отвечая на вопрос о возможности давления президента США Дональда Трампа на Киев, Зубец указал на внешний контроль над киевским режимом. Поэтому, по словам эксперта, договориться с Зеленским об условиях, приемлемых для России не получится. "Это было понятно с самого начала. Была надежда, что у Трампа найдутся способы надавить на Зеленского, но теперь ясно, что нет", — констатировал Зубец.Экономист также прокомментировал ситуацию внутри команды американского президента. "Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.

