https://ukraina.ru/20251127/britantsy-derzhat-zelenskogo-v-kieve-zubets-raskryl-kto-meshaet-trampu-dobitsya-svoego-1072217098.html
"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего
"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего - 27.11.2025 Украина.ру
"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего
Попытки администрации Трампа добиться мирного урегулирования на Украине блокируются другими игроками, которые контролируют Владимиром Зеленским. У американского президента просто нет реальных рычагов влияния для реализации своей воли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-27T05:40
2025-11-27T05:40
2025-11-27T05:40
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
украина.ру
британия
великобритания
власти украины
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/38/1032553870_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_719c52c8e08c6b163a2b522603501ea8.jpg
Отвечая на вопрос о возможности давления президента США Дональда Трампа на Киев, Зубец указал на внешний контроль над киевским режимом. Поэтому, по словам эксперта, договориться с Зеленским об условиях, приемлемых для России не получится. "Это было понятно с самого начала. Была надежда, что у Трампа найдутся способы надавить на Зеленского, но теперь ясно, что нет", — констатировал Зубец.Экономист также прокомментировал ситуацию внутри команды американского президента. "Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
британия
великобритания
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/38/1032553870_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_7436ba2837cec7f093c4ed03787704df.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, украина.ру, британия, великобритания, власти украины, киевский режим, главное, главные новости, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Украина.ру, Британия, Великобритания, власти Украины, киевский режим, главное, Главные новости, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров
"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего
Попытки администрации Трампа добиться мирного урегулирования на Украине блокируются другими игроками, которые контролируют Владимиром Зеленским. У американского президента просто нет реальных рычагов влияния для реализации своей воли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о возможности давления президента США Дональда Трампа на Киев, Зубец указал на внешний контроль над киевским режимом.
"А дальше возникает вопрос, есть ли у Трампа желание и инструменты реально надавить на Зеленского? Нет, потому что британцы держат Зеленского в Киеве не для того, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира", — заявил экономист.
Поэтому, по словам эксперта, договориться с Зеленским об условиях, приемлемых для России не получится. "Это было понятно с самого начала. Была надежда, что у Трампа найдутся способы надавить на Зеленского, но теперь ясно, что нет", — констатировал Зубец.
Экономист также прокомментировал ситуацию внутри команды американского президента.
"Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заключил собеседник издания.