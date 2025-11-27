"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего - 27.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251127/britantsy-derzhat-zelenskogo-v-kieve-zubets-raskryl-kto-meshaet-trampu-dobitsya-svoego-1072217098.html
"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего
"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего - 27.11.2025 Украина.ру
"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего
Попытки администрации Трампа добиться мирного урегулирования на Украине блокируются другими игроками, которые контролируют Владимиром Зеленским. У американского президента просто нет реальных рычагов влияния для реализации своей воли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-27T05:40
2025-11-27T05:40
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
украина.ру
британия
великобритания
власти украины
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/38/1032553870_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_719c52c8e08c6b163a2b522603501ea8.jpg
Отвечая на вопрос о возможности давления президента США Дональда Трампа на Киев, Зубец указал на внешний контроль над киевским режимом. Поэтому, по словам эксперта, договориться с Зеленским об условиях, приемлемых для России не получится. "Это было понятно с самого начала. Была надежда, что у Трампа найдутся способы надавить на Зеленского, но теперь ясно, что нет", — констатировал Зубец.Экономист также прокомментировал ситуацию внутри команды американского президента. "Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
украина
сша
киев
британия
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/38/1032553870_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_7436ba2837cec7f093c4ed03787704df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, украина.ру, британия, великобритания, власти украины, киевский режим, главное, главные новости, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Украина.ру, Британия, Великобритания, власти Украины, киевский режим, главное, Главные новости, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров

"Британцы держат Зеленского в Киеве": Зубец раскрыл, кто мешает Трампу добиться своего

05:40 27.11.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗеленский Лондон коллаж
Зеленский Лондон коллаж - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Попытки администрации Трампа добиться мирного урегулирования на Украине блокируются другими игроками, которые контролируют Владимиром Зеленским. У американского президента просто нет реальных рычагов влияния для реализации своей воли. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Отвечая на вопрос о возможности давления президента США Дональда Трампа на Киев, Зубец указал на внешний контроль над киевским режимом.
"А дальше возникает вопрос, есть ли у Трампа желание и инструменты реально надавить на Зеленского? Нет, потому что британцы держат Зеленского в Киеве не для того, чтобы Трамп получил Нобелевскую премию мира", — заявил экономист.
Поэтому, по словам эксперта, договориться с Зеленским об условиях, приемлемых для России не получится. "Это было понятно с самого начала. Была надежда, что у Трампа найдутся способы надавить на Зеленского, но теперь ясно, что нет", — констатировал Зубец.
Экономист также прокомментировал ситуацию внутри команды американского президента.
"Посиделки госсекретаря США [Марко] Рубио с представителями Украины, где рассматриваются альтернативные планы, говорят о том, что в команде Трампа нет единства и нет реальных инструментов выполнить волю американского президента", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Анны Черкасовой "Александр Песке: Украина "в домике", а Рубио, Брюссель и Лондон пытаются нейтрализовать план Трампа" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампУкраина.руБританияВеликобританиявласти Украиныкиевский режимглавноеГлавные новостипереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:17‼ Мединский с иронией подготовил "краткий экскурс по военной истории" для Каллас, заявившей, что Россия за последние 100 лет якобы напала более чем на 19 стран, при этом ни одна из этих стран не нападала на Россию
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
Лента новостейМолния