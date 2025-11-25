https://ukraina.ru/20251125/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-25-noyabrya-1072136650.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 25 ноября

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 25.11.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ подступили к Гуляйполю в Запорожской области, куда ВСУ перебрасывают резервы с целью не допустить быстрого падения города. Кроме того, российские войска продолжают проводить зачистку Купянской и Покровской агломераций.

