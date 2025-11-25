Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 25 ноября - 25.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 25 ноября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 25 ноября - 25.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 25 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 25.11.2025
2025-11-25T10:00
2025-11-25T10:00
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, ВС РФ подступили к Гуляйполю в Запорожской области, куда ВСУ перебрасывают резервы с целью не допустить быстрого падения города. Кроме того, российские войска продолжают проводить зачистку Купянской и Покровской агломераций.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 25 ноября

10:00 25.11.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВС РФ подступили к Гуляйполю в Запорожской области, куда ВСУ перебрасывают резервы с целью не допустить быстрого падения города. Кроме того, российские войска продолжают проводить зачистку Купянской и Покровской агломераций.
