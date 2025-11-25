США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев - 25.11.2025 Украина.ру
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев - 25.11.2025 Украина.ру
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
Участие КНДР в гипотетическом военном конфликте вокруг Тайваня не является предопределенным и будет зависеть от обстоятельств, при этом сама масштабная операция оценивается как маловероятная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
2025-11-25T04:50
2025-11-25T04:50
Напряженность вокруг Тайваня и заявления Японии заставили журналиста спросить, возможно ли участие северокорейских военных в случае начала операции. "В военном договоре между КНДР и КНР есть пункт о том, что помощь оказывается той стороне, которая не является агрессором. Если Китай начнёт свою операцию по освобождению Тайваня и первым проявит агрессию, то КНДР имеет право не вмешиваться в данный конфликт, особенно учитывая, что для КНДР это сейчас невыгодно", — заявил Лебедев.Эксперт высказал мнение, что сейчас конфликт маловероятен. "По моему мнению, конфликт вокруг Тайваня сейчас маловероятен, так как США и Тайвань, с одной стороны, трезво оценивают баланс сил в пользу Китая, а с другой — понимают, что Китай не решится ввязываться в агрессивную авантюру", — пояснил он.Лебедев подчеркнул, что противостояние несет огромные риски. "В итоге потенциальный конфликт выходит слишком дорогим для обеих сторон. Военная операция вряд ли возможна сейчас, если, конечно, в США не произойдёт серьёзный внутренний кризис, которым воспользуется Китай", — отметил аналитик.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Россия признательна КНДР за героическую и самоотверженную помощь саперов в Курской области".
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев

04:50 25.11.2025
 
Участие КНДР в гипотетическом военном конфликте вокруг Тайваня не является предопределенным и будет зависеть от обстоятельств, при этом сама масштабная операция оценивается как маловероятная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
Напряженность вокруг Тайваня и заявления Японии заставили журналиста спросить, возможно ли участие северокорейских военных в случае начала операции.
"В военном договоре между КНДР и КНР есть пункт о том, что помощь оказывается той стороне, которая не является агрессором. Если Китай начнёт свою операцию по освобождению Тайваня и первым проявит агрессию, то КНДР имеет право не вмешиваться в данный конфликт, особенно учитывая, что для КНДР это сейчас невыгодно", — заявил Лебедев.
Эксперт высказал мнение, что сейчас конфликт маловероятен. "По моему мнению, конфликт вокруг Тайваня сейчас маловероятен, так как США и Тайвань, с одной стороны, трезво оценивают баланс сил в пользу Китая, а с другой — понимают, что Китай не решится ввязываться в агрессивную авантюру", — пояснил он.
Лебедев подчеркнул, что противостояние несет огромные риски. "В итоге потенциальный конфликт выходит слишком дорогим для обеих сторон. Военная операция вряд ли возможна сейчас, если, конечно, в США не произойдёт серьёзный внутренний кризис, которым воспользуется Китай", — отметил аналитик.
Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Россия признательна КНДР за героическую и самоотверженную помощь саперов в Курской области".
