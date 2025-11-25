https://ukraina.ru/20251125/ssha-i-tayvan-otsenivayut-balans-sil-v-polzu-kitaya-no-pekin-ne-reshitsya-na-avantyuru--lebedev-1072118601.html

США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев

США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев

Участие КНДР в гипотетическом военном конфликте вокруг Тайваня не является предопределенным и будет зависеть от обстоятельств, при этом сама масштабная операция оценивается как маловероятная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b3948f119dfdf7c3f0c813e402960a3.jpg

Напряженность вокруг Тайваня и заявления Японии заставили журналиста спросить, возможно ли участие северокорейских военных в случае начала операции. "В военном договоре между КНДР и КНР есть пункт о том, что помощь оказывается той стороне, которая не является агрессором. Если Китай начнёт свою операцию по освобождению Тайваня и первым проявит агрессию, то КНДР имеет право не вмешиваться в данный конфликт, особенно учитывая, что для КНДР это сейчас невыгодно", — заявил Лебедев.Эксперт высказал мнение, что сейчас конфликт маловероятен. "По моему мнению, конфликт вокруг Тайваня сейчас маловероятен, так как США и Тайвань, с одной стороны, трезво оценивают баланс сил в пользу Китая, а с другой — понимают, что Китай не решится ввязываться в агрессивную авантюру", — пояснил он.Лебедев подчеркнул, что противостояние несет огромные риски. "В итоге потенциальный конфликт выходит слишком дорогим для обеих сторон. Военная операция вряд ли возможна сейчас, если, конечно, в США не произойдёт серьёзный внутренний кризис, которым воспользуется Китай", — отметил аналитик.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Россия признательна КНДР за героическую и самоотверженную помощь саперов в Курской области".

