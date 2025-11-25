https://ukraina.ru/20251125/ssha-i-tayvan-otsenivayut-balans-sil-v-polzu-kitaya-no-pekin-ne-reshitsya-na-avantyuru--lebedev-1072118601.html
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев - 25.11.2025 Украина.ру
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
Участие КНДР в гипотетическом военном конфликте вокруг Тайваня не является предопределенным и будет зависеть от обстоятельств, при этом сама масштабная операция оценивается как маловероятная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
2025-11-25T04:50
2025-11-25T04:50
2025-11-25T04:50
новости
тайвань
китай
кндр
украина.ру
вооруженные силы украины
кризис
политический кризис
конфликт
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b3948f119dfdf7c3f0c813e402960a3.jpg
Напряженность вокруг Тайваня и заявления Японии заставили журналиста спросить, возможно ли участие северокорейских военных в случае начала операции. "В военном договоре между КНДР и КНР есть пункт о том, что помощь оказывается той стороне, которая не является агрессором. Если Китай начнёт свою операцию по освобождению Тайваня и первым проявит агрессию, то КНДР имеет право не вмешиваться в данный конфликт, особенно учитывая, что для КНДР это сейчас невыгодно", — заявил Лебедев.Эксперт высказал мнение, что сейчас конфликт маловероятен. "По моему мнению, конфликт вокруг Тайваня сейчас маловероятен, так как США и Тайвань, с одной стороны, трезво оценивают баланс сил в пользу Китая, а с другой — понимают, что Китай не решится ввязываться в агрессивную авантюру", — пояснил он.Лебедев подчеркнул, что противостояние несет огромные риски. "В итоге потенциальный конфликт выходит слишком дорогим для обеих сторон. Военная операция вряд ли возможна сейчас, если, конечно, в США не произойдёт серьёзный внутренний кризис, которым воспользуется Китай", — отметил аналитик.Полный текст материала "Виталий Лебедев: КНДР дала России оружие, которое бьет ВСУ в руинах городов и на коротких дистанциях" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Россия признательна КНДР за героическую и самоотверженную помощь саперов в Курской области".
тайвань
китай
кндр
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0b/1055603636_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5524d8ded1917d7835e3ffcbd2b424da.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, тайвань, китай, кндр, украина.ру, вооруженные силы украины, кризис, политический кризис, конфликт, международные отношения, международная политика, сша
Новости, Тайвань, Китай, КНДР, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, кризис, политический кризис, конфликт, международные отношения, Международная политика, США
США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
Участие КНДР в гипотетическом военном конфликте вокруг Тайваня не является предопределенным и будет зависеть от обстоятельств, при этом сама масштабная операция оценивается как маловероятная. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт по КНДР журнала "Национальная оборона" Виталий Лебедев
Напряженность вокруг Тайваня и заявления Японии заставили журналиста спросить, возможно ли участие северокорейских военных в случае начала операции.
"В военном договоре между КНДР и КНР есть пункт о том, что помощь оказывается той стороне, которая не является агрессором. Если Китай начнёт свою операцию по освобождению Тайваня и первым проявит агрессию, то КНДР имеет право не вмешиваться в данный конфликт, особенно учитывая, что для КНДР это сейчас невыгодно", — заявил Лебедев.
Эксперт высказал мнение, что сейчас конфликт маловероятен. "По моему мнению, конфликт вокруг Тайваня сейчас маловероятен, так как США и Тайвань, с одной стороны, трезво оценивают баланс сил в пользу Китая, а с другой — понимают, что Китай не решится ввязываться в агрессивную авантюру", — пояснил он.
Лебедев подчеркнул, что противостояние несет огромные риски. "В итоге потенциальный конфликт выходит слишком дорогим для обеих сторон. Военная операция вряд ли возможна сейчас, если, конечно, в США не произойдёт серьёзный внутренний кризис, которым воспользуется Китай", — отметил аналитик.