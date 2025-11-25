Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать" - 25.11.2025 Украина.ру
Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"
Политика администрации США в отношении санкций демонстрирует отсутствие последовательности и системного подхода к международным отношениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На вопрос о согласованности действий американской администрации эксперт заявил: "Просто и Трамп, и Рубио все время врут. Они оба знают, что санкции не работают, но они будут их вводить и будут ими пугать"."Они всегда всех пугают. США прямо об этом говорят", — отметил Брутер. Он привел пример: "Китайцы вот их не испугались, и американцам пришлось их позицию уважать"."С Трампом по-другому нельзя. Он понимает, только когда машин ган вы выкатываете свою гаубицу", — заявил эксперт.Брутер также прокомментировал возможные последствия такого подхода для международных отношений: "Они не консультируются друг с другом? Не в этом дело. Просто и Трамп, и Рубио все время врут".Эксперт подчеркнул, что подобная тактика американской администрации создает дополнительные сложности в международных переговорах и снижает уровень доверия между странами."Они оба знают, что санкции не работают, но они будут их вводить и будут ими пугать. Они всегда всех пугают", — заключил собеседник издания.
Украина.ру
Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"

Политика администрации США в отношении санкций демонстрирует отсутствие последовательности и системного подхода к международным отношениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На вопрос о согласованности действий американской администрации эксперт заявил: "Просто и Трамп, и Рубио все время врут. Они оба знают, что санкции не работают, но они будут их вводить и будут ими пугать".
"Они всегда всех пугают. США прямо об этом говорят", — отметил Брутер. Он привел пример: "Китайцы вот их не испугались, и американцам пришлось их позицию уважать".
"С Трампом по-другому нельзя. Он понимает, только когда машин ган вы выкатываете свою гаубицу", — заявил эксперт.
Брутер также прокомментировал возможные последствия такого подхода для международных отношений: "Они не консультируются друг с другом? Не в этом дело. Просто и Трамп, и Рубио все время врут".
Эксперт подчеркнул, что подобная тактика американской администрации создает дополнительные сложности в международных переговорах и снижает уровень доверия между странами.
"Они оба знают, что санкции не работают, но они будут их вводить и будут ими пугать. Они всегда всех пугают", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния