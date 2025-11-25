https://ukraina.ru/20251125/ekspert-o-dvoynykh-standartakh-ssha-sanktsii-ne-rabotayut-no-oni-budut-ikh-vvodit-i-pugat-1072116019.html

Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"

Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать" - 25.11.2025 Украина.ру

Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"

Политика администрации США в отношении санкций демонстрирует отсутствие последовательности и системного подхода к международным отношениям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-11-25T05:00

2025-11-25T05:00

2025-11-25T05:00

новости

сша

россия

европа

дональд трамп

владимир брутер

украина.ру

марко рубио

переговоры по украине 2025

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/19/1041215329_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_3f5e95628d74614c0f92f9af7552de06.jpg

На вопрос о согласованности действий американской администрации эксперт заявил: "Просто и Трамп, и Рубио все время врут. Они оба знают, что санкции не работают, но они будут их вводить и будут ими пугать"."Они всегда всех пугают. США прямо об этом говорят", — отметил Брутер. Он привел пример: "Китайцы вот их не испугались, и американцам пришлось их позицию уважать"."С Трампом по-другому нельзя. Он понимает, только когда машин ган вы выкатываете свою гаубицу", — заявил эксперт.Брутер также прокомментировал возможные последствия такого подхода для международных отношений: "Они не консультируются друг с другом? Не в этом дело. Просто и Трамп, и Рубио все время врут".Эксперт подчеркнул, что подобная тактика американской администрации создает дополнительные сложности в международных переговорах и снижает уровень доверия между странами."Они оба знают, что санкции не работают, но они будут их вводить и будут ими пугать. Они всегда всех пугают", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Есть ли в распоряжении европейцев рычаги давления на Трампа — в материале "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.

сша

россия

европа

китай

кнр (китай)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир брутер, украина.ру, марко рубио, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, китай, кнр (китай)