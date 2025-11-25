https://ukraina.ru/20251125/balansiruyut-na-grani-ekspert-raskryl-pochemu-evropa-boitsya-isportit-otnosheniya-s-trampom-1072110871.html
Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом - 25.11.2025 Украина.ру
Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
В преддверии назначенного Трампом срока для принятия решения Украиной эксперт проанализировал возможные действия Владимира Зеленского и его западных партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-11-25T04:30
2025-11-25T04:30
2025-11-25T04:30
новости
украина
россия
европа
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
владимир брутер
мир
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
На вопрос о том, какую игру будет играть Зеленский в преддверии назначенного Трампом срока, эксперт предположил: "Зеленский вместе с Макроном, Мерцем и Стармером пытаться "улучшить" этот план так, что он станет окончательно неприемлемым для России"."Европейцы боятся окончательно испортить отношения с Трампом. Они ведь балансируют на грани, не зная, если Трамп с ситуации спрыгнет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, владимир брутер, мир, ес, украина-ес, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах россии и украины
Новости, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Владимир Брутер, мир, ЕС, Украина-ЕС, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах России и Украины
Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
В преддверии назначенного Трампом срока для принятия решения Украиной эксперт проанализировал возможные действия Владимира Зеленского и его западных партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер