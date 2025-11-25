https://ukraina.ru/20251125/balansiruyut-na-grani-ekspert-raskryl-pochemu-evropa-boitsya-isportit-otnosheniya-s-trampom-1072110871.html

Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом

В преддверии назначенного Трампом срока для принятия решения Украиной эксперт проанализировал возможные действия Владимира Зеленского и его западных партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg

На вопрос о том, какую игру будет играть Зеленский в преддверии назначенного Трампом срока, эксперт предположил: "Зеленский вместе с Макроном, Мерцем и Стармером пытаться "улучшить" этот план так, что он станет окончательно неприемлемым для России"."Европейцы боятся окончательно испортить отношения с Трампом. Они ведь балансируют на грани, не зная, если Трамп с ситуации спрыгнет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.

