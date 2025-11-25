Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251125/balansiruyut-na-grani-ekspert-raskryl-pochemu-evropa-boitsya-isportit-otnosheniya-s-trampom-1072110871.html
Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом - 25.11.2025 Украина.ру
Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
В преддверии назначенного Трампом срока для принятия решения Украиной эксперт проанализировал возможные действия Владимира Зеленского и его западных партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-11-25T04:30
2025-11-25T04:30
новости
украина
россия
европа
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
владимир брутер
мир
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:111:1072:714_1920x0_80_0_0_8475da57b3525aac3cb09c9a86c0a8c0.jpg
На вопрос о том, какую игру будет играть Зеленский в преддверии назначенного Трампом срока, эксперт предположил: "Зеленский вместе с Макроном, Мерцем и Стармером пытаться "улучшить" этот план так, что он станет окончательно неприемлемым для России"."Европейцы боятся окончательно испортить отношения с Трампом. Они ведь балансируют на грани, не зная, если Трамп с ситуации спрыгнет", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063677340_0:10:1072:814_1920x0_80_0_0_d5b3d29849e9d5db11e1ebc808bb8843.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, владимир брутер, мир, ес, украина-ес, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах россии и украины
Новости, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, Владимир Брутер, мир, ЕС, Украина-ЕС, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, новости о переговорах России и Украины

Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом

04:30 25.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
В преддверии назначенного Трампом срока для принятия решения Украиной эксперт проанализировал возможные действия Владимира Зеленского и его западных партнеров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
На вопрос о том, какую игру будет играть Зеленский в преддверии назначенного Трампом срока, эксперт предположил: "Зеленский вместе с Макроном, Мерцем и Стармером пытаться "улучшить" этот план так, что он станет окончательно неприемлемым для России".
"Им нужно, чтобы Россия категорически не захотела его подписывать. Они "улучшат" его до такой степени, что будут как бы готовы его подписать, а после этого скажут, что против мира опять выступаем мы", — пояснил Брутер.
"Европейцы боятся окончательно испортить отношения с Трампом. Они ведь балансируют на грани, не зная, если Трамп с ситуации спрыгнет", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия не согласится на условия Трампа, ей придется начать с ним гибридную войну" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руВладимир БрутермирЕСУкраина-ЕСЭммануэль МакронФридрих МерцКир Стармерпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровитоги переговоровновости о переговорах России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Люди с психологией гангстеров": эксперт Брутер дал характеристику американским элитам
05:40"Сеют ужас в рядах ВСУ" — военный аналитик рассказал, за что бойцы хвалят северокорейские пушки
05:30"Трамп устроил этот цирк с Миндичем, чтобы надавить на Зеленского": Владимир Брутер о тактике Запада
05:20"Абрамс" застрял в прошлом веке: аналитик объяснил феномен южнокорейского танкостроения
05:10Ищенко: Трамп собирает с союзников "компенсации" за проигрыш США в противостоянии с Россией
05:00Эксперт о двойных стандартах США: "Санкции не работают, но они будут их вводить и пугать"
04:50США и Тайвань оценивают баланс сил в пользу Китая, но Пекин не решится на авантюру — Лебедев
04:40Нерешительность Трампа: Дробницкий о том, почему лидер США "задвинул" приоритеты MAGA-базы
04:30Балансируют на грани: эксперт раскрыл, почему Европа боится испортить отношения с Трампом
04:29Атака БПЛА вызвала лесной пожар под Геленджиком
04:20Брутер: "Несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями США по урегулированию"
04:10Лебедев: Амбиции Сеула спровоцируют Пхеньян на создание подлодки с ядерным оружием
04:03Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Новороссийске возросло до четырех человек
04:00"Либо подписывайте, либо ужасающие санкции": Брутер о том, как Трамп усиливает давление
03:46Три человека получили ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область — губернатор
03:20Наступление ВС РФ, "красные линии" Киева, вода для Донбасса. Информационная сводка за 24 ноября
02:52"Герани" бьют по Киеву и другим областям. В небо подняты Ту-160 и МиГ-31К с "Кинжалами"
02:04Силы ПВО отражают массированную атаку БПЛА на приморские города юга России
01:29Белый дом объявил решение Трампа по финансированию Украины
01:00Атака на Новороссийск и закрытые аэропорты. Сводка угроз БПЛА и ПКР по регионам России к этому часу
Лента новостейМолния