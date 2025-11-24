Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 ноября - 24.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
2025-11-24T09:48
2025-11-24T10:36
По его словам, ВС РФ ведут зачистку Купянска и Волчанска в Харьковской области, Покровска и Мирнограда в ДНР, а также продолжают окружать Гуляйполе и Северск.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 ноября

09:48 24.11.2025 (обновлено: 10:36 24.11.2025)
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
По его словам, ВС РФ ведут зачистку Купянска и Волчанска в Харьковской области, Покровска и Мирнограда в ДНР, а также продолжают окружать Гуляйполе и Северск.
