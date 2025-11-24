https://ukraina.ru/20251124/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-1072078392.html

Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 24 ноября

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях

По его словам, ВС РФ ведут зачистку Купянска и Волчанска в Харьковской области, Покровска и Мирнограда в ДНР, а также продолжают окружать Гуляйполе и Северск.

