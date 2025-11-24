Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/boitsya-kartonnogo-maydana-stoyakin-o-tom-kak-tramp-davit-na-zelenskogo-1072102816.html
Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского
Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского - 24.11.2025 Украина.ру
Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского
Владимир Зеленский 21 ноября в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Так он отреагировал на Украина.ру, 24.11.2025
2025-11-24T17:11
2025-11-24T17:11
видео
сша
америка
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072102692_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b60106ab6c49622373428fe48bde6612.jpg
Владимир Зеленский 21 ноября в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Так он отреагировал на мирный план Трампа с 28 пунктами. Позже президент США предупредил, что отказ от плана может быть действительно чреват потерей помощи от Америки. Чего боится Зеленский и как на него давит Трамп, объяснил обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072102692_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9384630e4ca5fd6dc0264d658d97f177.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, видео
Видео, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру

Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского

17:11 24.11.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский 21 ноября в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Так он отреагировал на мирный план Трампа с 28 пунктами. Позже президент США предупредил, что отказ от плана может быть действительно чреват потерей помощи от Америки.
Чего боится Зеленский и как на него давит Трамп, объяснил обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШААмерикаДональд ТрампВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Европа в ярости: Вашингтон и Москва договариваются за спиной у Брюсселя. Итоги 24 ноября
17:59Орбан: итоги саммита ЕС подтверждают стремление лидеров к продолжению конфликта на Украине
17:44Подготовка к большой войне. Во Франции введут добровольную военную службу
17:23"Мирного плана Трампа больше нет": на Украине заявили о пересмотре позиций
17:15Комбат ВСУ ликвидирован в зоне СВО — Котенок
17:11Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского
17:03"Красные линии" Украины: Киев отвечает на план Трампа
17:01Трамп не вдаётся в детали, а Киев узнал обо всём раньше: любопытные детали мирного плана США по Украине
16:49Хаос в Белом доме, равнодушие Трампа, мировая журналистская мафия: что в мире говорят про план США
16:46Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно?
16:44Таймлайн: Как план Трампа по Украине привел к одному из самых тяжелых моментов для киевского режима
16:22"Возможно, происходит что-то хорошее". О результатах Женевы и перспективах прекращения войны
16:12Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
16:09Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
16:02План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти
15:56Из огня да в полымя. Как на Украине Зеленский планирует "лечить" демографическую катастрофу
15:50Украинцев готовят к "партии войны": в новую Раду могут пройти только сторонники бескомпромиссной линии
15:48Путин и Эрдоган договорились по Украине: подробности
15:42ВСУ контратакуют в надежде сдержать натиск армии РФ: фронтовая сводка с Краснолиманского направления
15:35Лукашенко выразил надежду на то, что конфликт на Украине скоро завершится. Главное к этому часу
Лента новостейМолния