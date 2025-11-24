https://ukraina.ru/20251124/boitsya-kartonnogo-maydana-stoyakin-o-tom-kak-tramp-davit-na-zelenskogo-1072102816.html
Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского
Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского - 24.11.2025 Украина.ру
Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского
Владимир Зеленский 21 ноября в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Так он отреагировал на Украина.ру, 24.11.2025
2025-11-24T17:11
2025-11-24T17:11
2025-11-24T17:11
видео
сша
америка
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072102692_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b60106ab6c49622373428fe48bde6612.jpg
Владимир Зеленский 21 ноября в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Так он отреагировал на мирный план Трампа с 28 пунктами. Позже президент США предупредил, что отказ от плана может быть действительно чреват потерей помощи от Америки. Чего боится Зеленский и как на него давит Трамп, объяснил обозреватель издания Украина.ру Василий Стоякин.
сша
америка
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072102692_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9384630e4ca5fd6dc0264d658d97f177.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, америка, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, украина.ру, видео
Видео, США, Америка, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Украина.ру