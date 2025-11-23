Протесты в Сербии: Белград ведут на крови к НАТО
Больше года в Сербии проходят акции протеста. В России внимательно следят за развитием ситуации. Никто здесь не хотел бы, чтобы в Сербии повторился майдан, который произошел на Украине со всеми его последствиями. Что это за движение?
12 ноября, 18:27Война России и Европы становится неизбежной — Вучич. Главное к этому часуНа фоне мрачного прогноза Вучича о неизбежности войны России с Европой, Киев и его западные покровители наращивают враждебные действия — от подготовки украинских боевиков в Черногории до атак на гражданскую инфраструктуру. В ответ Москва укрепляет союзнические связи с Казахстаном и развивает успехи на фронте, начиная штурм Гришино
