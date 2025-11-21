https://ukraina.ru/20251121/vs-rf-unichtozhili-bolshe-trekh-tysyach-boevikov-vsu-v-kupyanske-1071971223.html
ВС РФ уничтожили больше трех тысяч боевиков ВСУ в Купянске
12:50 21.11.2025 (обновлено: 14:20 21.11.2025)
Остатки украинских сил сосредоточены в населенных пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.
Киев пытался создать блокаду для сдерживания наступления российских войск в этом направлении, однако операция провалилась из-за большого числа погибших и раненых.
"За время боёв за город из рядов ВСУ дезертировало около 1,5 тысячи человек, плюс 400 попали в плен. Погибло почти 3200, многие из них остались на поле боя без возможности эвакуации из-за активных действий дронов. Недавно появились кадры, на которых старший командир эвакуационной группы ВСУ бросает пятерых сослуживцев под Купянском", - говорится в посте.
Источник телеграм-канала SHOT, указал, что на штурм города было отправлено рекордное количество мобилизованных — около 600 харьковчан, которые погибли, не имея опыта штурма фронтовых позиций.
Сегодня, 21 ноября, стало известно, что российские войска полностью освободили город Купянск, расположенный в Харьковской области и имеющий важное стратегическое значение.
Значение Купянска трудно переоценить, его освобождение создаёт условия для дальнейшего наступления армии России вглубь Харьковской области. Подробности в публикации Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.