ВС РФ уничтожили больше трех тысяч боевиков ВСУ в Купянске - 21.11.2025 Украина.ру
ВС РФ уничтожили больше трех тысяч боевиков ВСУ в Купянске
Около 3,2 тысячи боевиков ВСУ погибли во время боёв за Купянск. Еще примерно 6,5 тысячи украинских военных сейчас заблокированы в районе Купянска-Узлового, передает 21 ноября телеграм-канал Украина.ру
Остатки украинских сил сосредоточены в населенных пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка. Киев пытался создать блокаду для сдерживания наступления российских войск в этом направлении, однако операция провалилась из-за большого числа погибших и раненых. Источник телеграм-канала SHOT, указал, что на штурм города было отправлено рекордное количество мобилизованных — около 600 харьковчан, которые погибли, не имея опыта штурма фронтовых позиций.Сегодня, 21 ноября, стало известно, что российские войска полностью освободили город Купянск, расположенный в Харьковской области и имеющий важное стратегическое значение. Значение Купянска трудно переоценить, его освобождение создаёт условия для дальнейшего наступления армии России вглубь Харьковской области. Подробности в публикации Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВС РФ уничтожили больше трех тысяч боевиков ВСУ в Купянске

12:50 21.11.2025 (обновлено: 14:20 21.11.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Около 3,2 тысячи боевиков ВСУ погибли во время боёв за Купянск. Еще примерно 6,5 тысячи украинских военных сейчас заблокированы в районе Купянска-Узлового, передает 21 ноября телеграм-канал Украина.ру
Остатки украинских сил сосредоточены в населенных пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка.
Киев пытался создать блокаду для сдерживания наступления российских войск в этом направлении, однако операция провалилась из-за большого числа погибших и раненых.
"За время боёв за город из рядов ВСУ дезертировало около 1,5 тысячи человек, плюс 400 попали в плен. Погибло почти 3200, многие из них остались на поле боя без возможности эвакуации из-за активных действий дронов. Недавно появились кадры, на которых старший командир эвакуационной группы ВСУ бросает пятерых сослуживцев под Купянском", - говорится в посте.
Источник телеграм-канала SHOT, указал, что на штурм города было отправлено рекордное количество мобилизованных — около 600 харьковчан, которые погибли, не имея опыта штурма фронтовых позиций.
Сегодня, 21 ноября, стало известно, что российские войска полностью освободили город Купянск, расположенный в Харьковской области и имеющий важное стратегическое значение.
Значение Купянска трудно переоценить, его освобождение создаёт условия для дальнейшего наступления армии России вглубь Харьковской области. Подробности в публикации Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
