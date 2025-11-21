https://ukraina.ru/20251121/vs-rf-unichtozhili-bolshe-trekh-tysyach-boevikov-vsu-v-kupyanske-1071971223.html

ВС РФ уничтожили больше трех тысяч боевиков ВСУ в Купянске

Около 3,2 тысячи боевиков ВСУ погибли во время боёв за Купянск. Еще примерно 6,5 тысячи украинских военных сейчас заблокированы в районе Купянска-Узлового, передает 21 ноября телеграм-канал Украина.ру

Остатки украинских сил сосредоточены в населенных пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка. Киев пытался создать блокаду для сдерживания наступления российских войск в этом направлении, однако операция провалилась из-за большого числа погибших и раненых. Источник телеграм-канала SHOT, указал, что на штурм города было отправлено рекордное количество мобилизованных — около 600 харьковчан, которые погибли, не имея опыта штурма фронтовых позиций.Сегодня, 21 ноября, стало известно, что российские войска полностью освободили город Купянск, расположенный в Харьковской области и имеющий важное стратегическое значение. Значение Купянска трудно переоценить, его освобождение создаёт условия для дальнейшего наступления армии России вглубь Харьковской области. Подробности в публикации Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили город.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

