ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны

ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны

Российские военные в течение недели в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, связанным с ними объектам энергетики, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило 21 ноября Минобороны РФ

"В результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - перечислило ведомство.Оно же информировало, что российская группировка "Запад" освободила Новосёловку, Ставки, Масляковку и Ямполь в Донецкой Народной Республике, а также Петропавловку в Харьковской области.Эта же группировка освободила Купянск и продолжает уничтожение окружённых формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

