ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны - 21.11.2025
ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны
ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны - 21.11.2025 Украина.ру
ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны
Российские военные в течение недели в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, связанным с ними объектам энергетики, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило 21 ноября Минобороны РФ
2025-11-21T13:42
2025-11-21T14:13
"В результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - перечислило ведомство.Оно же информировало, что российская группировка "Запад" освободила Новосёловку, Ставки, Масляковку и Ямполь в Донецкой Народной Республике, а также Петропавловку в Харьковской области.Эта же группировка освободила Купянск и продолжает уничтожение окружённых формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины — Минобороны

13:42 21.11.2025 (обновлено: 14:13 21.11.2025)
 
Российские военные в течение недели в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по предприятиям украинского ВПК, связанным с ними объектам энергетики, а также инфраструктуре ВСУ, сообщило 21 ноября Минобороны РФ
"В результате поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - перечислило ведомство.
Оно же информировало, что российская группировка "Запад" освободила Новосёловку, Ставки, Масляковку и Ямполь в Донецкой Народной Республике, а также Петропавловку в Харьковской области.
Эта же группировка освободила Купянск и продолжает уничтожение окружённых формирований ВСУ на левом берегу реки Оскол.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
