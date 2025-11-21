Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 ноября - 21.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 21.11.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска взяли Купянск и ведут бои за Купянскую агломерацию. Кроме того, ВС РФ подступили к окраинам Гуляйполя и заняли часть Константиновки в ДНР.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 ноября

10:09 21.11.2025
 
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска взяли Купянск и ведут бои за Купянскую агломерацию. Кроме того, ВС РФ подступили к окраинам Гуляйполя и заняли часть Константиновки в ДНР.
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
00:50
Завершилась третья битва за Купянск: бойцы армии России полностью освободили городРоссийские войска полностью освободили город Купянск, расположенный в Харьковской области и имеющий важное стратегическое значение. Об этом 20 ноября сообщает Минобороны РФ
