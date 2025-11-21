https://ukraina.ru/20251121/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-21-noyabrya-1071958373.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 21.11.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска взяли Купянск и ведут бои за Купянскую агломерацию. Кроме того, ВС РФ подступили к окраинам Гуляйполя и заняли часть Константиновки в ДНР.
