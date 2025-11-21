США придумали Зеленскому обидное прозвище - 21.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251121/ssha-prisvoili-zelenskomu-obidnoe-prozvische---politico-1071960832.html
США придумали Зеленскому обидное прозвище
США придумали Зеленскому обидное прозвище - 21.11.2025 Украина.ру
США придумали Зеленскому обидное прозвище
Владимир Зеленский из-за коррупционного скандала на Украине превратился в "хромую утку", сообщает газета Politico
2025-11-21T10:57
2025-11-21T10:58
новости
сша
украина
владимир зеленский
тимур миндич
слуга народа
набу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_0:1:1042:587_1920x0_80_0_0_cc637c7baa7610e8b067fc7ce42392a7.jpg.webp
"Масштабный коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, нанес серьезный ущерб имиджу страны. Это также серьезно подорвало доверие к президенту Владимиру Зеленскому, превратив его на родине в хромую утку", — говорится в материале.На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его "кошельком".Подробнее - в материале Никто из "Слуги народа" не осмелился задать Зеленскому вопрос о Миндиче на закрытой встрече в Раде на сайте Украина.ру.
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065934610_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_6b8bfdc689c8b16306a7adcdcc169f04.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, владимир зеленский, тимур миндич, слуга народа, набу
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Слуга народа, НАБУ

США придумали Зеленскому обидное прозвище

10:57 21.11.2025 (обновлено: 10:58 21.11.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский из-за коррупционного скандала на Украине превратился в "хромую утку", сообщает газета Politico
"Масштабный коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, нанес серьезный ущерб имиджу страны. Это также серьезно подорвало доверие к президенту Владимиру Зеленскому, превратив его на родине в хромую утку", — говорится в материале.
На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.
Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его "кошельком".
Подробнее - в материале Никто из "Слуги народа" не осмелился задать Зеленскому вопрос о Миндиче на закрытой встрече в Раде на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаВладимир ЗеленскийТимур МиндичСлуга народаНАБУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:48Очередной "мирный план" США: Украину продолжат вести на убой
12:32"Сбыть наркотики не удалось": российско-испанский дуэт погорел на тоннах кокаина
12:00Зеленского отговаривают от второго срока, Украину не примут в ЕС. Главное к 12.00
12:00ВС РФ освободили еще два населенных пункта
11:39Путин зажал европейцев - экс-советник НАТО
11:33США получили "положительную оценку" мирного плана от Умерова - New York Post
11:07ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре — УФСБ по Кубани
10:57США придумали Зеленскому обидное прозвище
10:55МИД Украины жалуется в ЕС на США, ВСУ убивают сдающихся в плен, Израиль бомбит Газу. Новости к 11.00
10:35Орбан объяснил, почему нельзя даже заводить речь о приеме Киева в ЕС
10:14Минобороны Британии назвало условия отправки своих военнослужащих на Украину
10:09Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 ноября
10:01Политика "все или ничего": на Украине заговорили о "красных линиях"
10:00Ускоренное принятие мирного плана, провалы ВСУ, большой успех ВС РФ. Хроника событий на утро 21 ноября
09:54Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану Трампа - Песков
09:40Европа разрабатывает своё контрпредложение по завершению украинского конфликта
09:30Сумское направление: ВСУ теряют личный состав и технику
09:24Никто из "Слуги народа" не осмелился задать Зеленскому вопрос о Миндиче на закрытой встрече в Раде
09:05Киев внес изменения в предложенный США мирный план, чтобы избежать проверки
08:58На Украине назвали проект мирного плана документом о капитуляции Украины
Лента новостейМолния