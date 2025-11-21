https://ukraina.ru/20251121/ssha-prisvoili-zelenskomu-obidnoe-prozvische---politico-1071960832.html
США придумали Зеленскому обидное прозвище
Владимир Зеленский из-за коррупционного скандала на Украине превратился в "хромую утку", сообщает газета Politico
"Масштабный коррупционный скандал, разворачивающийся на Украине, нанес серьезный ущерб имиджу страны. Это также серьезно подорвало доверие к президенту Владимиру Зеленскому, превратив его на родине в хромую утку", — говорится в материале.На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его "кошельком".Подробнее - в материале Никто из "Слуги народа" не осмелился задать Зеленскому вопрос о Миндиче на закрытой встрече в Раде на сайте Украина.ру.
