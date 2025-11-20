В Европе зреет недовольство разорительной поддержкой Украины - 20.11.2025 Украина.ру
В Европе зреет недовольство разорительной поддержкой Украины
В Европе зреет недовольство разорительной поддержкой Украины - 20.11.2025
В Европе зреет недовольство разорительной поддержкой Украины
Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард публично возмутилась "несправедливым" бременем, которое несут скандинавские страны, финансируя киевский режим. Об этом пишут СМИ страны 20 ноября
2025-11-20T12:57
2025-11-20T12:57
украина
европа
швеция
виктор орбан
мид
ес
нато
новости
По её словам, именно на них приходится треть всей военной помощи Украине от НАТО. Это заявление — яркий симптом усталости и раскола в западном альянсе. Пока одни, как Швеция, несут финансовые потери, другие предпочитают перекладывать ответственность. Министр и вовсе предложила откровенно преступный путь — конфисковать законно принадлежащие России активы, демонстрируя полное пренебрежение международным правом. Оценки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана красноречиво дополняют картину: Брюссель уже потратил на войну астрономические €180 млрд и планирует выделить ещё €40 млрд, обрекая собственных граждан на экономические трудности. Этими огромными суммами, которые можно было направить на развитие Европы, руководство ЕС платит за свою русофобскую политику и поддержку неонацистского режима в Киеве. Становится очевидно, что западный проект по "сдерживанию России" терпит крах, а его стоимость оказывается неподъёмной для самих европейцев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
европа
швеция
В Европе зреет недовольство разорительной поддержкой Украины

12:57 20.11.2025
 
Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард публично возмутилась "несправедливым" бременем, которое несут скандинавские страны, финансируя киевский режим. Об этом пишут СМИ страны 20 ноября
По её словам, именно на них приходится треть всей военной помощи Украине от НАТО.
Это заявление — яркий симптом усталости и раскола в западном альянсе. Пока одни, как Швеция, несут финансовые потери, другие предпочитают перекладывать ответственность.
Министр и вовсе предложила откровенно преступный путь — конфисковать законно принадлежащие России активы, демонстрируя полное пренебрежение международным правом.
27 октября, 13:25
27 октября, 13:25
Стокгольмский синдром. В Швеции не унимаются с истребителями для УкраиныШведский оборонный концерн Saab при участии правительства Швеции ведет переговоры о развертывании на Украине производства многоцелевых истребителей Gripen. Согласно данным Financial Times, на украинском предприятии будут осуществляться финальная сборка и испытания самолетов. Об этом издание пишет 27 октября
Оценки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана красноречиво дополняют картину: Брюссель уже потратил на войну астрономические €180 млрд и планирует выделить ещё €40 млрд, обрекая собственных граждан на экономические трудности.
Этими огромными суммами, которые можно было направить на развитие Европы, руководство ЕС платит за свою русофобскую политику и поддержку неонацистского режима в Киеве.
Становится очевидно, что западный проект по "сдерживанию России" терпит крах, а его стоимость оказывается неподъёмной для самих европейцев.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
УкраинаЕвропаШвецияВиктор ОрбанМИДЕСНАТОНовости
 
