Трамп заставляет Зеленского согласиться с новым мирным планом по Украине

2025-11-20T11:33

Администрация президента США принуждает Владимира Зеленского принять мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом соощаает Washington Post

"США продвигают новый мирный план для Украины во время визита министра армии Трампа в Киев", - сказано в публикации.Там отмечено, что администрация Трампа представляет Киеву своё пересмотренное предложение о прекращении боевых действий в зоне СВО, "содержащее элементы, давно отвергнутые Украиной"."Специальный посланник Стив Уиткофф без лишнего шума продвигает пересмотренный мирный план, содержащий некоторые положения, против которых выступает Киев, а высокопоставленные военные чины США выполняют необычное дипломатическое поручение в украинской столице, сообщают источники, знакомые с развитием событий", - сообщило издание. Оно отметило, что "Зеленский ослаблен крупным коррупционным скандалом, в который оказались втянуты несколько его ближайших соратников". В сочетании с темпами российских военных ударов по Украине это может оставить нынешнему руководству Украины "мало вариантов, поскольку американские чиновники оказывают на него все большее давление, чтобы он принял соглашение о прекращении войны".При неприятии этого плана у Зеленского есть вариант покинуть резиденцию президента на фоне скандала вокруг близкого ему бизнесмена Тимура Миндича, проворачивавшего коррупционные схемы в украинской энергетике и ВПК. Принятие предложенного США плана тоже несёт угрозу, поскольку, как пишет американское издание, "большинство украинцев посчитают его неприемлемым".Ранее американский портал Axios сообщил о тайных консультациях Вашингтона, выработавшего новый мирный план по урегулированию украинской проблемы. Документ состоит из 28 пунктов, сформированных в четыре блока."По данным зарубежных СМИ, он предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США; заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях; официальное признание Крыма и Донбасса российскими; сокращение американской военной помощи и численности ВСУ; запрет на размещение на Украине иностранных войск; отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России; установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным", - отмечало РИА Новости. Для обсуждения документа в Киев прибыл министр американской армии Дэниел Дрисколл. План США обсудят 20 ноября главы МИД Евросоюза.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

