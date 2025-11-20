https://ukraina.ru/20251120/poka-on-ne-naydt-svo-mesto-pod-shkonkoy--dela-ne-budet-stoyakin-o-zelenskom-i-mire-na-ukraine-1071910896.html
Пока он не найдёт своё место под шконкой — дела не будет: Стоякин о Зеленском и мире на Украине
Пока он не найдёт своё место под шконкой — дела не будет: Стоякин о Зеленском и мире на Украине
Владимир Зеленский мечется по всему миру в поисках поддержки. Его турне по Европе не принесло видимых результатов: с Францией заключили сделку по Рафалям, на... Украина.ру, 20.11.2025
Владимир Зеленский мечется по всему миру в поисках поддержки. Его турне по Европе не принесло видимых результатов: с Францией заключили сделку по Рафалям, на которые у Украины нет денег, Испания, в которой тоже побывал главарь киевского режима, пообещала предоставить экономический пакет помощи на 200 миллионов евро. В это время НАБУ плотно занимается нелегитимным президентом и его друзьями в правительстве, а Москва и Вашингтон обсуждают мирный план по Украине. Что сейчас происходит с Зеленским и почему Россия не может подписать с ним никакого договора, рассказал обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.
