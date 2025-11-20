https://ukraina.ru/20251120/poka-on-ne-naydt-svo-mesto-pod-shkonkoy--dela-ne-budet-stoyakin-o-zelenskom-i-mire-na-ukraine-1071910896.html

Пока он не найдёт своё место под шконкой — дела не будет: Стоякин о Зеленском и мире на Украине

Пока он не найдёт своё место под шконкой — дела не будет: Стоякин о Зеленском и мире на Украине - 20.11.2025 Украина.ру

Пока он не найдёт своё место под шконкой — дела не будет: Стоякин о Зеленском и мире на Украине

Владимир Зеленский мечется по всему миру в поисках поддержки. Его турне по Европе не принесло видимых результатов: с Францией заключили сделку по Рафалям, на... Украина.ру, 20.11.2025

2025-11-20T12:38

2025-11-20T12:38

2025-11-20T12:38

видео

украина

европа

франция

владимир зеленский

василий стоякин

набу

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071910768_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9200d23b4cbef9386a97e93fa063b452.jpg

Владимир Зеленский мечется по всему миру в поисках поддержки. Его турне по Европе не принесло видимых результатов: с Францией заключили сделку по Рафалям, на которые у Украины нет денег, Испания, в которой тоже побывал главарь киевского режима, пообещала предоставить экономический пакет помощи на 200 миллионов евро. В это время НАБУ плотно занимается нелегитимным президентом и его друзьями в правительстве, а Москва и Вашингтон обсуждают мирный план по Украине. Что сейчас происходит с Зеленским и почему Россия не может подписать с ним никакого договора, рассказал обозреватель Украина.ру Василий Стоякин.

https://ukraina.ru/20251120/1071907082.html

украина

европа

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, европа, франция, владимир зеленский, василий стоякин, набу, украина.ру