https://ukraina.ru/20251120/kak-tramp-izbavitsya-ot-zelenskogo-i-est-li-impuls-k-prekrascheniyu-konflikta--ritter-i-nikson-ssha-1071938233.html
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США)
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США) - 20.11.2025 Украина.ру
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США)
Военно-политический эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон (США) в студии Украина.ру рассказали об американской стратегии нацбезопасности, о... Украина.ру, 20.11.2025
2025-11-20T19:37
2025-11-20T19:37
2025-11-20T19:37
видео
владимир зеленский
дональд трамп
скотт риттер
нью-йорк
украина
сша
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071938084_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_006c8ed820d9c52ede1e1d9e989e258d.jpg
Военно-политический эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон (США) в студии Украина.ру рассказали об американской стратегии нацбезопасности, о противостоянии республиканцев и демократов, а также проанализировали перспективы отношений США-Россия и США-Китай: 00:30 - О презентации книги об опасности ядерной войны и намерениях Трампа провести ядерные испытания; 02:22 – О влиянии на переговорный процесс по Украине и персональных санкциях против Кирилла Дмитриева; 05:10 – Как Трамп избавится от Зеленского и на что готовы США для урегулирования конфликта? 09:08 – О настроениях в демократической партии США; 10:00 – О победе Мандани на выборах мэра в Нью-Йорке; 10:25 – О положении республиканцев; 13:28 – Позиция Трампа по Венесуэле; 15:31 – Чего хочет народ США? 16:34 – Перспективы отношений между США и Россией; 18:58 – Об отношениях США с Китаем; Наш сайт: https://ukraina.ru
нью-йорк
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071938084_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e3eea7fdad2cbb8be743fe10e7c19ec7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, владимир зеленский, дональд трамп, скотт риттер, нью-йорк, украина, сша, украина.ру, видео
Видео, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Скотт Риттер, Нью-Йорк, Украина, США, Украина.ру
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США)
Военно-политический эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон (США) в студии Украина.ру рассказали об американской стратегии нацбезопасности, о противостоянии республиканцев и демократов, а также проанализировали перспективы отношений США-Россия и США-Китай:
00:30 - О презентации книги об опасности ядерной войны и намерениях Трампа провести ядерные испытания;
02:22 – О влиянии на переговорный процесс по Украине и персональных санкциях против Кирилла Дмитриева;
05:10 – Как Трамп избавится от Зеленского и на что готовы США для урегулирования конфликта?
09:08 – О настроениях в демократической партии США;
10:00 – О победе Мандани на выборах мэра в Нью-Йорке;
10:25 – О положении республиканцев;
13:28 – Позиция Трампа по Венесуэле;
15:31 – Чего хочет народ США?
16:34 – Перспективы отношений между США и Россией;
18:58 – Об отношениях США с Китаем;