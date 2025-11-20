Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США) - 20.11.2025 Украина.ру
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США)
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США) - 20.11.2025 Украина.ру
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США)
Военно-политический эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон (США) в студии Украина.ру рассказали об американской стратегии нацбезопасности, о... Украина.ру, 20.11.2025
Военно-политический эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон (США) в студии Украина.ру рассказали об американской стратегии нацбезопасности, о противостоянии республиканцев и демократов, а также проанализировали перспективы отношений США-Россия и США-Китай: 00:30 - О презентации книги об опасности ядерной войны и намерениях Трампа провести ядерные испытания; 02:22 – О влиянии на переговорный процесс по Украине и персональных санкциях против Кирилла Дмитриева; 05:10 – Как Трамп избавится от Зеленского и на что готовы США для урегулирования конфликта? 09:08 – О настроениях в демократической партии США; 10:00 – О победе Мандани на выборах мэра в Нью-Йорке; 10:25 – О положении республиканцев; 13:28 – Позиция Трампа по Венесуэле; 15:31 – Чего хочет народ США? 16:34 – Перспективы отношений между США и Россией; 18:58 – Об отношениях США с Китаем; Наш сайт: https://ukraina.ru
Как Трамп избавится от Зеленского и есть ли импульс к прекращению конфликта — Риттер и Никсон (США)

19:37 20.11.2025
 
Военно-политический эксперт Скотт Риттер и политолог Гарланд Никсон (США) в студии Украина.ру рассказали об американской стратегии нацбезопасности, о противостоянии республиканцев и демократов, а также проанализировали перспективы отношений США-Россия и США-Китай:
00:30 - О презентации книги об опасности ядерной войны и намерениях Трампа провести ядерные испытания;
02:22 – О влиянии на переговорный процесс по Украине и персональных санкциях против Кирилла Дмитриева;
05:10 – Как Трамп избавится от Зеленского и на что готовы США для урегулирования конфликта?
09:08 – О настроениях в демократической партии США;
10:00 – О победе Мандани на выборах мэра в Нью-Йорке;
10:25 – О положении республиканцев;
13:28 – Позиция Трампа по Венесуэле;
15:31 – Чего хочет народ США?
16:34 – Перспективы отношений между США и Россией;
18:58 – Об отношениях США с Китаем;
Наш сайт: https://ukraina.ru
Лента новостейМолния