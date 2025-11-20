https://ukraina.ru/20251120/es-gotov-pustit-pod-nozh-demokratiyu-radi-prodvizheniya-ideologicheskoy-sostavlyayuschey---zakharova--1071905087.html
ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 ноября прокомментировала сообщения о планах ЕС поступиться принципом консенсуса для преодоления вето Венгрии на вступление Украины в объединение, передает РИА Новости
"Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", - сказала она.Ранее газета Politico сообщила, что в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. Так, страна начнет прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь Орбан говорил, что вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
11:30 20.11.2025 (обновлено: 11:32 20.11.2025)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 ноября прокомментировала сообщения о планах ЕС поступиться принципом консенсуса для преодоления вето Венгрии на вступление Украины в объединение, передает РИА Новости
"Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", - сказала она.
Ранее газета Politico сообщила, что в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. Так, страна начнет прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь Орбан говорил, что вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.