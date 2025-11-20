ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова - 20.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251120/es-gotov-pustit-pod-nozh-demokratiyu-radi-prodvizheniya-ideologicheskoy-sostavlyayuschey---zakharova--1071905087.html
ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова - 20.11.2025 Украина.ру
ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 ноября прокомментировала сообщения о планах ЕС поступиться принципом консенсуса для преодоления вето Венгрии на вступление Украины в объединение, передает РИА Новости
2025-11-20T11:30
2025-11-20T11:32
новости
венгрия
украина
виктор орбан
россия
мария захарова
петер сийярто
ес
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_88:0:1110:575_1920x0_80_0_0_e9206baf1bb48d28f34a52e525cf418b.jpg
"Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", - сказала она.Ранее газета Politico сообщила, что в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. Так, страна начнет прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь Орбан говорил, что вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251117/trezvaya-pozitsiya-orban-raskritikoval-prizyvy-fon-der-lyayen-uvelichit-finansirovanie-ukrainy-1071762558.html
венгрия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_216:0:983:575_1920x0_80_0_0_9ac26bdb826d87624ba2204d828d52ab.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, венгрия, украина, виктор орбан, россия, мария захарова, петер сийярто, ес, евросоюз
Новости, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Россия, Мария Захарова, Петер Сийярто, ЕС, Евросоюз

ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова

11:30 20.11.2025 (обновлено: 11:32 20.11.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкМария Захарова назвала планы Латвии выдворить россиян чудовищным примером неонацизма:
Мария Захарова назвала планы Латвии выдворить россиян чудовищным примером неонацизма: - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 ноября прокомментировала сообщения о планах ЕС поступиться принципом консенсуса для преодоления вето Венгрии на вступление Украины в объединение, передает РИА Новости
"Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", - сказала она.
Ранее газета Politico сообщила, что в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. Так, страна начнет прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь Орбан говорил, что вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2025
17 ноября, 22:14
Трезвая позиция: Орбан раскритиковал призывы фон дер Ляйен увеличить финансирование УкраиныПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан жёстко раскритиковал предложение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен направить дополнительные средства Украине на фоне разгорающихся коррупционных скандалов. Об этом сообщил 17 ноября телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВенгрияУкраинаВиктор ОрбанРоссияМария ЗахароваПетер СийяртоЕСЕвросоюз
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:47Аренда Донбасса, сокращение ВСУ, русский язык. Что предлагает Трамп Москве и Киеву
11:45План США по украинскому урегулированию обсудят главы МИД ЕС
11:33Трамп заставляет Зеленского согласиться с новым мирным планом по Украине
11:30ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова
11:00Путин высказался о преступлениях нацистов. Главные новости к 11:00
10:55В "мирном плане" Трампа России предписано оплатить Украине аренду Донбасса
10:53А была ли диверсия? Хавич о подрыве ж/д в Польше и целях Туска
10:49Турбулентность на Банковой. Кто может сменить Ермака и кто этого хочет
10:39Дочь экс-президента ЮАР обвинили в вербовке африканцев для участия в СВО
10:13Как Россия оставила США без больших ядерных бомб и когда "Орешник" полетит по Украине — Баранчик
10:04ФСБ пресекла попытку поджога администрации Великих Лук
09:59Харьковское направление: ВС РФ продвигаются почти на всех участках
09:52Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 ноября
09:35Армия России истребляет ВСУ на Сумском направлении
09:32ВСУ ударили по электроподстанциям в курском приграничье, люди остались без света
09:25Белый дом одобрил законопроект о "сокрушительных санкциях" против России - сенатор
09:01Детали плана США по урегулированию украинского конфликта встревожили Европу
09:00Что теперь? Вашингтон и Москва сыграли в "мир" без украинской карты. Хроника событий на утро 20 ноября
08:54ФСБ задержала жителя ДНР, готовившего покушение на высокопоставленного офицера Минобороны РФ
08:32Рубио заверил, что мирный план США по Украине учитывает позиции Москвы и Киева
Лента новостейМолния