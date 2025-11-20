https://ukraina.ru/20251120/es-gotov-pustit-pod-nozh-demokratiyu-radi-prodvizheniya-ideologicheskoy-sostavlyayuschey---zakharova--1071905087.html

ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова

ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова - 20.11.2025 Украина.ру

ЕС готов "пустить под нож" демократию ради продвижения идеологической составляющей - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 20 ноября прокомментировала сообщения о планах ЕС поступиться принципом консенсуса для преодоления вето Венгрии на вступление Украины в объединение, передает РИА Новости

2025-11-20T11:30

2025-11-20T11:30

2025-11-20T11:32

новости

венгрия

украина

виктор орбан

россия

мария захарова

петер сийярто

ес

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068392542_88:0:1110:575_1920x0_80_0_0_e9206baf1bb48d28f34a52e525cf418b.jpg

"Вы знаете, принцип консенсуса был всегда не просто доминирующим, он был системообразующим в Европейском Союзе, потому что это и было, собственно говоря, проявлением демократии. Сейчас они и эту последнюю привязку к демократическому процессу готовы пустить под нож, лишь бы только свои идеологемы как-то продавливать", - сказала она.Ранее газета Politico сообщила, что в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявки Украины на вступление в ЕС. Так, страна начнет прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. По данным издания, в Евросоюзе рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее отмечал, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. В свою очередь Орбан говорил, что вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251117/trezvaya-pozitsiya-orban-raskritikoval-prizyvy-fon-der-lyayen-uvelichit-finansirovanie-ukrainy-1071762558.html

венгрия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, венгрия, украина, виктор орбан, россия, мария захарова, петер сийярто, ес, евросоюз