Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 ноября

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 19.11.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска продвигаются на Купянском направлении, ведутся ожесточенные бои под Волчанском в Харьковской области. Идёт зачистка Покровска и Мирнограда. Также активная работа ведётся на Запорожском направлении.

