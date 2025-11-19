Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 ноября - 19.11.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 19 ноября
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. Украина.ру, 19.11.2025
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях. По его словам, российские войска продвигаются на Купянском направлении, ведутся ожесточенные бои под Волчанском в Харьковской области. Идёт зачистка Покровска и Мирнограда. Также активная работа ведётся на Запорожском направлении.
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, российские войска продвигаются на Купянском направлении, ведутся ожесточенные бои под Волчанском в Харьковской области. Идёт зачистка Покровска и Мирнограда. Также активная работа ведётся на Запорожском направлении.
10:04
Армия России развивает успех в Днепропетровской областиПодразделения ВС РФ продвигаются в Днепропетровской области. Об этом 19 ноября сообщает телеграам-канал "Синяя Z Борода"
