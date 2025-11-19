https://ukraina.ru/20251119/takoy-zhe-britanets-s-golubovatym-otlivom-ischenko-o-tom-mozhet-li-zaluzhnyy-smenit-zelenskogo-1071805587.html

Такой же "британец" с "голубоватым отливом": Ищенко о том, может ли Залужный сменить Зеленского

Попытки представить экс-главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Британии Валерия Залужного в качестве альтернативы Владимиру Зеленскому не имеют под собой оснований, так как у них схожие позиции по ключевым вопросам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

На вопрос о том, может ли Залужный стать новым политическим вариантом для Украины, Ищенко ответил категорично. "Залужный не может быть вариантом. Он же регулярно выступает с заявлениями "Перемирия не может быть, потому что это капитуляция". Так и Зеленский говорит то же самое. Какая же это замена Зеленскому?", Эксперт провел прямую параллель между двумя политиками, заявив: "Можно, конечно, привезти Залужного из Великобритании. Но дело в том, что Зеленский такой же "британец" – короткошерстный, с голубоватым отливом, с небольшими ушками. И менять им шило на мыло не вижу необходимости".По словам Ищенко, конституционного способа отправить Зеленского в отставку нет, поэтому его "надо сначала спихнуть", а врагам и политическим оппонентам "его надо либо убить, либо принудить к отставку". "После этого надо назначить кого-то. Как назначить? Провести выборы. Как сейчас на Украине можно провести выборы? Выборы там может провести только Россия и только в тех регионах, которые она контролирует", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

