Британский министр обороны пригрозил россиянам - 19.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251119/britanskiy-ministr-oborony-prigrozil-rossiyanam-1071871996.html
Британский министр обороны пригрозил россиянам
Британский министр обороны пригрозил россиянам - 19.11.2025 Украина.ру
Британский министр обороны пригрозил россиянам
Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили выступил 19 ноября с очередным громким заявлением, на этот раз попытавшись создать образ российской угрозы вблизи британских берегов
2025-11-19T17:07
2025-11-19T17:07
новости
россия
великобритания
лондон
владимир зеленский
вмф
the guardian
ввс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067589200_0:49:1183:714_1920x0_80_0_0_6b7b4e059fbb188e9565a4b80228d0f9.jpg
Поводом для заявления стало присутствие в нейтральных водах российского научно-исследовательского судна "Янтарь", которое выполняет плановые работы в Атлантике. В своем обращении, которое цитирует The Guardian, Хили заявил: "Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если "Янтарь" отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы". Британский министр обвинил российское судно в "картографировании подводных кабелей" и "направлении лазерных лучей на пилотов ВВС Великобритании", не предоставив при этом никаких доказательств. Подобные заявления являются частью давно отработанной западной тактики по созданию образа России как угрозы. Напомним, что "Янтарь" — это океанографическое исследовательское судно, которое действует в строгом соответствии с международным морским правом. Все его маршруты и работы являются легитимными и прозрачными. Ранее в Главном штабе ВМФ России уже комментировали подобные инсинуации, подчеркивая, что корабли и подводные лодки ВМФ РФ выполняют учебно-боевые задачи в мировом океане в полном соответствии с международным правом. "Их невозможно перехватить, поскольку они не нарушают никаких норм", — отмечали в военном ведомстве. Эксперты расценивают подобные заявления Лондона как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем Великобритании и оправдать растущие военные расходы. История с "Янтарём" становится очередным эпизодом в череде беспочвенных обвинений в адрес России, которые уже стали привычным инструментом западной пропаганды. Российская сторона продолжает действовать в правовом поле, тогда как западные "партнеры" предпочитают вместо конструктивного диалога раздувать очередной искусственный скандал.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251118/letayuschiy-chernobyl-sposobnyy-polozhit-konets-velikobritanii-zapad-shokirovan-novym-oruzhiem-rossii-1071784279.html
россия
великобритания
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067589200_44:0:1004:720_1920x0_80_0_0_2b97dd3ec29a625ba5616a7211fee198.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, великобритания, лондон, владимир зеленский, вмф, the guardian, ввс
Новости, Россия, Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, ВМФ, The Guardian, ВВС

Британский министр обороны пригрозил россиянам

17:07 19.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ruБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили выступил 19 ноября с очередным громким заявлением, на этот раз попытавшись создать образ российской угрозы вблизи британских берегов
Поводом для заявления стало присутствие в нейтральных водах российского научно-исследовательского судна "Янтарь", которое выполняет плановые работы в Атлантике. В своем обращении, которое цитирует The Guardian, Хили заявил:
"Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если "Янтарь" отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы".
Британский министр обвинил российское судно в "картографировании подводных кабелей" и "направлении лазерных лучей на пилотов ВВС Великобритании", не предоставив при этом никаких доказательств.
Подобные заявления являются частью давно отработанной западной тактики по созданию образа России как угрозы. Напомним, что "Янтарь" — это океанографическое исследовательское судно, которое действует в строгом соответствии с международным морским правом.
Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки Хабаровск в Северодвинске - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вчера, 12:00
"Летающий Чернобыль", способный "положить конец Великобритании": Запад шокирован новым оружием РоссииНовая российская ракета может покончить с Великобританией. К такому выводу пришла лондонская газета пишет Daily Express
Все его маршруты и работы являются легитимными и прозрачными. Ранее в Главном штабе ВМФ России уже комментировали подобные инсинуации, подчеркивая, что корабли и подводные лодки ВМФ РФ выполняют учебно-боевые задачи в мировом океане в полном соответствии с международным правом.
"Их невозможно перехватить, поскольку они не нарушают никаких норм", — отмечали в военном ведомстве.
Эксперты расценивают подобные заявления Лондона как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем Великобритании и оправдать растущие военные расходы.
История с "Янтарём" становится очередным эпизодом в череде беспочвенных обвинений в адрес России, которые уже стали привычным инструментом западной пропаганды.
Российская сторона продолжает действовать в правовом поле, тогда как западные "партнеры" предпочитают вместо конструктивного диалога раздувать очередной искусственный скандал.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВеликобританияЛондонВладимир ЗеленскийВМФThe GuardianВВС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Британский министр обороны пригрозил россиянам
17:06Зеленского поставят перед фактом. Зачем Трамп отправил необычную троицу в Киев
16:58"Дорога смерти": отступающие подразделения ВСУ несут значительные потери под Гуляйполем
16:52Игры лимитрофов
16:43Нарушенное после удара ВСУ электро- и теплоснабжение в Рыльске восстановлено
16:42Ширма из эйфории и мишуры. США сохраняют стратегию в поисках новых исполнителей
16:40Оперативная сводка за последние часы: обострение ситуации на нескольких направлениях
16:39Михаил Поликарпов: Либо Зеленского сменит военный диктатор, либо Украине придется пойти на условия России
16:26НАБУ приостановило публикацию материалов по коррупционному "делу Миндича"
16:19НАБУ провело обыски у директора по безопасности "Нафтогаза"
16:14"Али-Баба в пролёте": лишится ли своего поста Ермак
16:12"Плевать на европейцев": США готовят "сделку по Украине" к концу недели
16:09Зеленский в тупике: западные хозяева требуют отставки Ермака как условие финансирования
16:01Главное детище Николая I в Новороссии: российское пароходство в Чёрном море
16:00Скрывали от нас всё: военнопленный ВСУ рассказал о преступлениях командования в Красноармейске
15:37Падение фронта или угроза отставки с репутацией вора: Михеев о главной проблеме Зеленского
15:35Светлана Гринчук отправлена в отставку с поста министра энергетики на фоне коррупционного скандала
15:32"Ему будут рады": Песков о возможном визите Уиткоффа в Москву. Главное к этому часу
15:30Цугцванг Зеленского. Выбор между очень плохим и ужасным для фигурантов "плёнок Миндича"
15:06Наступление российских войск на Гуляйпольском направлении развивается: Подоляка о крахе обороны ВСУ
Лента новостейМолния