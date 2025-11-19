https://ukraina.ru/20251119/britanskiy-ministr-oborony-prigrozil-rossiyanam-1071871996.html

Британский министр обороны пригрозил россиянам

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили выступил 19 ноября с очередным громким заявлением, на этот раз попытавшись создать образ российской угрозы вблизи британских берегов

Поводом для заявления стало присутствие в нейтральных водах российского научно-исследовательского судна "Янтарь", которое выполняет плановые работы в Атлантике. В своем обращении, которое цитирует The Guardian, Хили заявил: "Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если "Янтарь" отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы". Британский министр обвинил российское судно в "картографировании подводных кабелей" и "направлении лазерных лучей на пилотов ВВС Великобритании", не предоставив при этом никаких доказательств. Подобные заявления являются частью давно отработанной западной тактики по созданию образа России как угрозы. Напомним, что "Янтарь" — это океанографическое исследовательское судно, которое действует в строгом соответствии с международным морским правом. Все его маршруты и работы являются легитимными и прозрачными. Ранее в Главном штабе ВМФ России уже комментировали подобные инсинуации, подчеркивая, что корабли и подводные лодки ВМФ РФ выполняют учебно-боевые задачи в мировом океане в полном соответствии с международным правом. "Их невозможно перехватить, поскольку они не нарушают никаких норм", — отмечали в военном ведомстве. Эксперты расценивают подобные заявления Лондона как попытку отвлечь внимание от внутренних проблем Великобритании и оправдать растущие военные расходы. История с "Янтарём" становится очередным эпизодом в череде беспочвенных обвинений в адрес России, которые уже стали привычным инструментом западной пропаганды. Российская сторона продолжает действовать в правовом поле, тогда как западные "партнеры" предпочитают вместо конструктивного диалога раздувать очередной искусственный скандал.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Карточный домик рушится: визит в Москву на фоне агонии Зеленского. Хроника событий на 13:00 19 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

