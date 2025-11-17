https://ukraina.ru/20251117/v-glukhom-kotle-aleksey-leonkov-o-tom-kak-vs-rf-szhimayut-koltso-okruzheniya-v-kupyanske-1071612168.html

"В глухом котле": Алексей Леонков о том, как ВС РФ сжимают кольцо окружения в Купянске

Украинская группировка в Купянске оказалась в полном окружении без шансов на отступление. Все попытки командования ВСУ деблокировать свои подразделения заканчиваются крупными потерями. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

Оценивая обстановку в Купянске, Леонков сообщил: "Наши выбили противника из промышленных районов города и заняли железнодорожные станции. А на левом берегу еще сохраняется группировка, прижатая к Осколу, у которой пути отступления через городскую агломерацию перекрыты".По словам эксперта, в настоящее время идет методичное уничтожение противника на окраинах города. Он пояснил, что оставшаяся на левом берегу Оскола группировка ВСУ зажата со всех сторон и находится в глухом котле, а российская авиация не дает возможности форсировать реку."То есть все попытки переправы в других местах, чтобы покинуть этот район, не представляются возможными, — добавил Леонков. — Попытки деблокирования тоже завершаются большими потерями для украинских подразделений. То есть там положение очень плохое", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.

