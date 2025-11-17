"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС - 17.11.2025 Украина.ру
"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС
Претворение в жизнь договоренностей, подобно тем, которые были достигнуты в Анкоридже, является очень долгим, однако эта работа саботируется Украиной и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2025-11-17T05:00
2025-11-17T05:00
На вопрос о том, чего ждать дальше в плане переговоров по Украине, Кашин отметил, что "претворение принципиальных взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, в реальное соглашение – это огромный путь". Он пояснил, что для этого должны начаться систематические переговоры с участием многих специалистов, так как любой вопрос сложен даже технически.Он подробно описал проблему: "Такова специфика современных боевых действий – много серых зон, много небольших подразделений, которые невозможно отследить"."Всей это работы не велось. К ней не приступали. Ее саботировала Украина, когда Россия в Стамбуле предложила провести переговоры рабочих групп по трем пакетам. Ее саботируют США", — резюмировал собеседник издания. Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС

05:00 17.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Претворение в жизнь договоренностей, подобно тем, которые были достигнуты в Анкоридже, является очень долгим, однако эта работа саботируется Украиной и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
На вопрос о том, чего ждать дальше в плане переговоров по Украине, Кашин отметил, что "претворение принципиальных взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, в реальное соглашение – это огромный путь". Он пояснил, что для этого должны начаться систематические переговоры с участием многих специалистов, так как любой вопрос сложен даже технически.
"Запад и Украина настаивают на остановке боевых действий по линии соприкосновения. Это само по себе указывает на саботаж и демагогию. Все же знают, что четкой и ясной линии фронта на СВО нет", — заявил Кашин.
Он подробно описал проблему: "Такова специфика современных боевых действий – много серых зон, много небольших подразделений, которые невозможно отследить".
"Всей это работы не велось. К ней не приступали. Ее саботировала Украина, когда Россия в Стамбуле предложила провести переговоры рабочих групп по трем пакетам. Ее саботируют США", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния