"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС

"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС

Претворение в жизнь договоренностей, подобно тем, которые были достигнуты в Анкоридже, является очень долгим, однако эта работа саботируется Украиной и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

На вопрос о том, чего ждать дальше в плане переговоров по Украине, Кашин отметил, что "претворение принципиальных взаимопониманий, достигнутых в Анкоридже, в реальное соглашение – это огромный путь". Он пояснил, что для этого должны начаться систематические переговоры с участием многих специалистов, так как любой вопрос сложен даже технически.Он подробно описал проблему: "Такова специфика современных боевых действий – много серых зон, много небольших подразделений, которые невозможно отследить"."Всей это работы не велось. К ней не приступали. Ее саботировала Украина, когда Россия в Стамбуле предложила провести переговоры рабочих групп по трем пакетам. Ее саботируют США", — резюмировал собеседник издания. Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.

