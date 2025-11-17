https://ukraina.ru/20251117/popadut-v-tsugtsvang-leonkov-raskryl-pochemu-posle-pokrovska-vsu-uzhe-ne-smogut-vystroit-fortetsi-1071606613.html

Попадут в цугцванг: Леонков раскрыл, почему после Покровска ВСУ уже не смогут выстроить "фортеци"

Российские войска свободно зашли в Красноармейск (Покровск) не только из-за тумана — в небе господствовали дроны. Это позволило подразделениям спокойно зайти в город для ротации и подготовки к новым наступательным действиям. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

В последние дни по Сети распространяется видео, на котором российские войска свободно заходят в Покровск (Красноармейск), не опасаясь дронов ВСУ.Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, стало ли возможным свободный заход ВС РФ в Красноармейск лишь благодаря туману, Леонков заявил: "Не только наличие тумана, но и еще господство наших беспилотников в воздухе, которое обеспечивается воздушной разведкой, вскрывающей места запуска вражеских дронов".Таким образом противник попадает в так называемый цугцванг, потому что больше таких укрепрайонов ему не создать. Он вынуждены вести там оборону, так как при отходе подразделения ВСУ будут уничтожаться российскими ВКС, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Дениса Рудометова "Алексей Леонков: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы" на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале "Полковник Роман Насонов: ВСУ однозначно потеряют Покровск, Купянск и Волчанск еще до нового года" на сайте Украина.ру.

