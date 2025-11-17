Попадут в цугцванг: Леонков раскрыл, почему после Покровска ВСУ уже не смогут выстроить "фортеци"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
Российские войска свободно зашли в Красноармейск (Покровск) не только из-за тумана — в небе господствовали дроны. Это позволило подразделениям спокойно зайти в город для ротации и подготовки к новым наступательным действиям. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
В последние дни по Сети распространяется видео, на котором российские войска свободно заходят в Покровск (Красноармейск), не опасаясь дронов ВСУ.
Отвечая на вопрос журналиста Украина.ру о том, стало ли возможным свободный заход ВС РФ в Красноармейск лишь благодаря туману, Леонков заявил: "Не только наличие тумана, но и еще господство наших беспилотников в воздухе, которое обеспечивается воздушной разведкой, вскрывающей места запуска вражеских дронов".
"Красноармейск входит в цепочку "фортець", в которых ВСУ превратили цепочку населенных пунктов ДНР, — пояснил эксперт. — Когда из этой схемы выбивается один "кирпичик", за ним открывается оперативный простор".
Таким образом противник попадает в так называемый цугцванг, потому что больше таких укрепрайонов ему не создать. Он вынуждены вести там оборону, так как при отходе подразделения ВСУ будут уничтожаться российскими ВКС, подытожил собеседник издания.
