"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине - 17.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251117/esli-protsess-zatyanetsya-my-khorosho-prodvinemsya-na-fronte-kashin--o-buduschem-peregovorov-po-ukraine-1071626628.html
"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине
"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине - 17.11.2025 Украина.ру
"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине
Россия настаивает на выполнении своих требований, но в случае затягивания переговоров по Украине может их скорректировать с учетом успехов на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2025-11-17T05:15
2025-11-17T05:15
новости
украина
россия
сша
украина.ру
сво
дзен новости сво
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_d2e8ebebc954463124c6417c7459564b.jpg
На вопрос о возможном ужесточении переговорных условий России эксперт ответил: "Сейчас мы настаиваем на том, чтобы просто добиться их выполнения". Он сразу же указал на альтернативный сценарий.Собеседник Украина.ру подтвердил, что такая динамика уже наблюдается. "Мы же видим, что в последние дни армия России продвигается то в одном, то в другом месте. Успехи в районе Гуляйполя тоже вызвали весьма острую реакцию Украины", — отметил он. Ситуация для ВСУ довольно быстро ухудшается, что создает объективные предпосылки для изменения переговорной позиции, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0a/1061681023_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ce292bafe2d1ee32474e552e4dc5434b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, сша, украина.ру, сво, дзен новости сво, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров
Новости, Украина, Россия, США, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров

"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине

05:15 17.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодбитый танк "Абрамс" ВСУ, эвакуированный из-под Суджи
Подбитый танк Абрамс ВСУ, эвакуированный из-под Суджи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия настаивает на выполнении своих требований, но в случае затягивания переговоров по Украине может их скорректировать с учетом успехов на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
На вопрос о возможном ужесточении переговорных условий России эксперт ответил: "Сейчас мы настаиваем на том, чтобы просто добиться их выполнения". Он сразу же указал на альтернативный сценарий.
"Если этот процесс затянется надолго, мы понесем дополнительные потери, но хорошо продвинемся на фронте. В этом случае наши требования будут скорректированы с учетом реалий на земле", — заявил Кашин.
Собеседник Украина.ру подтвердил, что такая динамика уже наблюдается. "Мы же видим, что в последние дни армия России продвигается то в одном, то в другом месте. Успехи в районе Гуляйполя тоже вызвали весьма острую реакцию Украины", — отметил он.
Ситуация для ВСУ довольно быстро ухудшается, что создает объективные предпосылки для изменения переговорной позиции, констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияСШАУкраина.руСВОдзен новости СВОпереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Внезапный обвал фронта не гарантирован, но возможен: Кашин о возможных сценариях окончания СВО
05:20Попадут в цугцванг: Леонков раскрыл, почему после Покровска ВСУ уже не смогут выстроить "фортеци"
05:15"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине
05:10Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике
05:00"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС
04:50Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии
04:40От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов
04:30Разин о сдаче Ровнополья и Яблокова: "Я не думаю, что это хитрый план командования противника"
04:20Россия не поддастся на тактику США с "заматыванием" переговоров и переигрыванием условий — Кашин
04:15"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине
04:10"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов
04:08Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:05Василий Кашин: Соревнуясь с Россией и Китаем США подталкивают страны к плотному взаимодействию
04:00Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА
03:42Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:50Сотрудник ТЦК пожаловался на "катастрофическое" невыполнение планового объёма по мобилизуемым
02:30Непобедимая армия, заминированные деньги, исчезающие урожаи и мегаватты. Краткие итоги 14 ноября
02:07"Дневник десантника" докладывает о продвижении подразделений ВС РФ за 16 ноября
01:53В нескольких районах Донецка и Горловки пропал свет
01:32Делегация Минобороны РФ обсудила в Сирии военное сотрудничество. Другие новости часа
Лента новостейМолния