"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине

"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине - 17.11.2025 Украина.ру

"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине

Россия настаивает на выполнении своих требований, но в случае затягивания переговоров по Украине может их скорректировать с учетом успехов на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

На вопрос о возможном ужесточении переговорных условий России эксперт ответил: "Сейчас мы настаиваем на том, чтобы просто добиться их выполнения". Он сразу же указал на альтернативный сценарий.Собеседник Украина.ру подтвердил, что такая динамика уже наблюдается. "Мы же видим, что в последние дни армия России продвигается то в одном, то в другом месте. Успехи в районе Гуляйполя тоже вызвали весьма острую реакцию Украины", — отметил он. Ситуация для ВСУ довольно быстро ухудшается, что создает объективные предпосылки для изменения переговорной позиции, констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.

