"Еще чуть-чуть и война закончится": эксперт призвал не верить обещаниям Запада о "быстром мире"

17.11.2025

"Еще чуть-чуть и война закончится": эксперт призвал не верить обещаниям Запада о "быстром мире"

Россия ведет себя последовательно и понимает, что мир после завершения боевых действий на Украине уже не будет прежним. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg

Комментируя дипломатическую тактику оппонентов на Западе, эксперт заявил: "Людям сперва показывают морковку в духе "Еще чуть-чуть, и война закончится. Часть санкций снимут. Отношения с США будут восстанавливаться. Все будет как раньше", а потом разворачиваются назад". Однако, подчеркнул он, "эта тактика не работает. Россия ведет себя последовательно".Кашин отметил, что Москва отчетливо осознает будущие перемены. "Мы понимаем, что "как раньше" в обозримом будущем точно не будет. Даже когда активная фаза боевых действий на Украине завершится, мир уже не будет таким, каким он был еще в 2021 году", — сказал он. Собеседник издания добавил, что от текущих условий будет зависеть последующая жизнь страны.Исходя из этого, эксперт сформулировал принцип, которым руководствуется Россия: "Действовать надо хладнокровно и сохранять выдержку". Эта позиция, по его словам, является ответом на попытки Запада психологически воздействовать на российское руководство и общество.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.

