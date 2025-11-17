"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине - 17.11.2025 Украина.ру
"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине
"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине - 17.11.2025 Украина.ру
"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине
Динамика на фронте продолжает меняться в пользу российской армии, а потому завершение боевых действий по текущей линии фронта не рассматривается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос, может ли Украина повторить ситуацию начала 2025 года и потребовать заморозки конфликта, Кашин был категоричен. "Динамика-то все равно постепенно меняется в нашу пользу. Мы сейчас двигаемся быстрее, чем раньше. Борьба идет сразу за несколько крупных населенных пунктов", — заявил он. Эксперт уверен, что после завершения этой борьбы ситуация изменится качественно.Он подчеркнул принципиальную позицию Москвы: "Мы никогда всерьез не рассматривали завершение боевых действий по линии фронта. Сейчас для этого тем более нет никаких оснований". Кашин также обратил внимание на изменение позиции Киева. "Да и Украина начала демонстративно соглашаться с остановкой по линии фронта только с февраля 2025 года, когда состоялись их контакты с [президентом США Дональдом] Трампом. Хотя раньше они даже от этого уклонялись", — резюмировал собеседник издания.
"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине

04:15 17.11.2025
 
Динамика на фронте продолжает меняться в пользу российской армии, а потому завершение боевых действий по текущей линии фронта не рассматривается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Отвечая на вопрос, может ли Украина повторить ситуацию начала 2025 года и потребовать заморозки конфликта, Кашин был категоричен. "Динамика-то все равно постепенно меняется в нашу пользу. Мы сейчас двигаемся быстрее, чем раньше. Борьба идет сразу за несколько крупных населенных пунктов", — заявил он.
Эксперт уверен, что после завершения этой борьбы ситуация изменится качественно.
Он подчеркнул принципиальную позицию Москвы: "Мы никогда всерьез не рассматривали завершение боевых действий по линии фронта. Сейчас для этого тем более нет никаких оснований".
Кашин также обратил внимание на изменение позиции Киева. "Да и Украина начала демонстративно соглашаться с остановкой по линии фронта только с февраля 2025 года, когда состоялись их контакты с [президентом США Дональдом] Трампом. Хотя раньше они даже от этого уклонялись", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
О текущей ситуации в зоне СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи под Купянском и Покровском и усиление ВС РФ на южном фронте" на сайте Украина.ру.
